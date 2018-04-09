taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.738
USD
4,0415
EURO
4,9624
ALTIN
173,03
PETR
67,4300

Çarpma sırasında yalıda bulunanlar o anları anlattı

İstanbul Boğazı'nın nadir değiştirilmemiş yalılarından biri olan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda meydana gelen kazanın incelemeleri sürerken, kaza anında evde bulunanlar "Korku filmi gibiydi" dedi

DHA | 09.04.2018 - 09:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Çarpma sırasında yalıda bulunanlar o anları anlattı

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda Sahil Güvenlik denizden, zabıta ekipleri de karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Çarpmanın etkisiyle yalıda oluşan ağır hasar dikkat çekerken incelemelerin devam etmesi bekleniyor.

Çarpma sırasında yalıda bulunanlar o anları anlattı

"KORKU FİLMİ GİBİYDİ"

Çarpmanın olduğu sırada yalıda bulunan ailenin dördüncü kuşak torunu Aslı Zeynep Ertürer, yaşadıklarını anlattı.

Ertürer, "Korku filmi gibiydi. Kimse ne olduğunu anlamadı. Bir anda gemi binanın yükseğinde bir noktada olduğu için biz bahçeye inene kadar girmişti. Sonrası bizim için de psikolojik olarak karanlık" dedi. Ertürer, "Bu bir aile yapısı. Sonradan alınmış bir yalı değil. Tamamen bizim kuşaklardır korumaya çalıştığımız birinci sınıf tarihi eser bugün yok. Hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak." ifadelerini kullandı.

Çarpma sırasında yalıda bulunanlar o anları anlattı VİDEO

Çarpma sırasında yalıda bulunanlar o anları anlattı

"YATAK ODALARIMIZA GİRDİ"

Yalının son durumuna ilişkin bilgi veren Ertürer, "Hâlihazırda yaşadığımız bir yalı. Dün buradaydık. Ben buradaydım, Allah'tan ailem yoktu. Yatak odalarımızın ve salonumuzun olduğu yere girdi ve öğle saatleriydi. Ailem burada olsaydı ne olurdu? Zaten düşünmek istemiyorum. 200 yaşında bir yalı. Etimizi tırnağımıza katarak, her şeyimizi buraya dökerek ayakta tutmaya çalıştığımız bir yapı. Dışı bir şekilde çözülür ama içinde korumaya çalıştığımız kıymetli birçok şeyi kaybetmiş durumdayız." dedi.

Çarpma sırasında yalıda bulunanlar o anları anlattı

"SORUMLULARIN CEZALANDIRILMASI İÇİN DESTEK BEKLİYORUZ"

Hukuki sürecin başladığını belirten Avukat Nazlı Selek ise "Sorumluların cezalandırılması için her türlü başvuru yapılıyor. Kamuoyundan da bu anlamda destek bekliyoruz. Bütün resmi kurum ve kuruluşlardan bu milli servetle ilgili destek bekliyoruz. Sorumluların cezalandırılması, soruşturmanın titizlikle yapılmasıyla ilgili de gereken desteği bekliyoruz." dedi.

Sahil Güvenlik ve zabıta ekiplerinin incelemeler yaptığını söyleyen Selek, "Başka incelemeler de yapılıyor. Bir süreç var önümüzde. İnşallah alnımızın akıyla çıkacağız." dedi.

İstanbul Boğazı'nda gemi yalıya çarptı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Dolandırıcı firari çift Ankara'da yakalandı
Bursa'da çok sayıda kişiyi ev sahibi olma vaadiyle dolandıran Uludağ İnşaat'ın yöneticilerinden Ahmet ve Rukiye Toğrul, Ankara polisinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.
Atın kontrolünü kaybeden gencin korku dolu anları
Bindiği atın kontrolü kaybeden genç, çevredekilerden yardım istedi.
Çaldıkları kasayı açamayınca cadde kenarında bıraktılar
Bursa’da hırsızlar, gece çaldıkları kasayı açamayınca kaldırıma bırakıp kaçtılar.
Adana'da öğrenci servisi devrildi: 16 yaralı
Kozan ilçesinde bir öğrenci servisinin devrilmesi yaralanan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Savaş isteyen Yunan Bakan'a ekonomi hatırlatıldı

Savaş isteyen Yunan Bakan'a ekonomi hatırlatıldı

105
TPAO, Diyarbakır ve Adıyaman'da petrol arayacak

TPAO, Diyarbakır ve Adıyaman'da petrol arayacak

62
Türkiye-Rusya-İran arasında milli parayla ticaret dönemi

Türkiye-Rusya-İran arasında milli parayla ticaret dönemi

42
Erdoğan Alman polisinin saldırdığı Türk'ü aradı

Erdoğan Alman polisinin saldırdığı Türk'ü aradı

77
Eğlenmek için go-karta giden kız yaşam mücadelesi veriyor

Eğlenmek için go-karta giden kız yaşam mücadelesi veriyor

32
Burcu Esmersoy: Bana bakılmasından çok hoşlanmıyorum

Burcu Esmersoy: Bana bakılmasından çok hoşlanmıyorum

33
Raikkonen mekanikerin bacağını ezdi

Raikkonen mekanikerin bacağını ezdi

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM