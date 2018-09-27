taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0062
Euro
7.0179
Altın
1184.75
Borsa
100298.73
Gram Altın
228.543

Çarptığı çocuğun tedavisinde yalnız bırakmadı

Bursa İnegöl'de Özet G. otomobille çarptığı 11 yaşındaki Mehmet E.'yi hastaneye götürdü, tedavisi bitene kadar yanından ayrılmadı.

DHA | 27.09.2018 - 20:16..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İnegöl, Yunus Emre Mahallesi Kanarya Caddesi'nde Özet G. yönetimindeki 11 DV 065 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre aniden yola çıkan ortaokul öğrencisi Mehmet E.'ye çarptı.

TEDAVİ BİTENE KADAR YANINDAN AYRILMADI

Çarpmanın etkisiyle yöğrenci yere düştü. kazanın ardından aracını durduran Özer G., yerde yatan yaralı öğrenciyi otomobiline alarak İlçe Devlet Hastanesi'ne getirdi. Hastane önünde geldiğinde yaralı Mehmet G.'yi kucağına alarak Acil Servis'e götürdü.  Orkaokul öğrencisi Mehmet G., burada yapılan ilk tedavinin ardından servise alınırken, sürücü Özet G., ise bir an olsun çocuğun yanından ayrılmadı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Çarptığı çocuğun tedavisinde yalnız bırakmadı

Çarptığı çocuğun tedavisinde yalnız bırakmadı

Çarptığı çocuğun tedavisinde yalnız bırakmadı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump basın toplantısında Kürt gazeteciye söz verdi

Trump basın toplantısında Kürt gazeteciye söz verdi

128
Hadise'nin 12 milyon TL'si daha uçtu

Hadise'nin 12 milyon TL'si daha uçtu

193
Başkan Erdoğan Berlin'e geldi

Başkan Erdoğan Berlin'e geldi

91
Murat Yıldırım teknede sadece kadın olsun istedi

Murat Yıldırım teknede sadece kadın olsun istedi

46
Trump'ın İdlib itirafı

Trump'ın İdlib itirafı

86
Ermenistan'a sınır ihlali yapan Umut Ali Türkiye'ye döndü

Ermenistan'a sınır ihlali yapan Umut Ali Türkiye'ye döndü

51
Tekin gömlek açıklamasıyla Cumhuriyet'i de ikna edemedi

Tekin gömlek açıklamasıyla Cumhuriyet'i de ikna edemedi

161
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM