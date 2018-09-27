Çarptığı çocuğun tedavisinde yalnız bırakmadı

İnegöl, Yunus Emre Mahallesi Kanarya Caddesi'nde Özet G. yönetimindeki 11 DV 065 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre aniden yola çıkan ortaokul öğrencisi Mehmet E.'ye çarptı.

TEDAVİ BİTENE KADAR YANINDAN AYRILMADI

Çarpmanın etkisiyle yöğrenci yere düştü. kazanın ardından aracını durduran Özer G., yerde yatan yaralı öğrenciyi otomobiline alarak İlçe Devlet Hastanesi'ne getirdi. Hastane önünde geldiğinde yaralı Mehmet G.'yi kucağına alarak Acil Servis'e götürdü. Orkaokul öğrencisi Mehmet G., burada yapılan ilk tedavinin ardından servise alınırken, sürücü Özet G., ise bir an olsun çocuğun yanından ayrılmadı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.









