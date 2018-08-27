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Çarptığı kişi öldü sürücü kaçtı

Gemlik'te karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. Kazazede olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA | 27.08.2018 - 00:55..
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Bursa’nın Gemlik ilçesi Engürücük Mahallesi İstanbul yolunda bir trafik kazaı meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişiye çarpan sürücü, olay yerinden kaçtı.

Çarptığı kişi öldü sürücü kaçtı

EMNİYET KAÇAN SÜRÜCÜNÜN PEŞİNDE

Kimliği belirlenemeyen bir şahıs karşıdan karşıya geçmek isterken bir otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kazanın ardından araç plakası ve kimliği belirlenemeyen şahıs olay yerinden kaçtı. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda şahsın hayatını kaybettiğini bildirdi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Çarptığı kişi öldü sürücü kaçtı

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