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Çarptığı yayaya kalp masajı yapan sürücü

Ankara’da bir sürücünün, otomobiliyle seyir halindeyken önüne atlayıp çarpmanın etkisiyle yere yığılan yayaya kalp masajı yaptığı anlar, kameraya yansıdı.

İHA | 12.06.2018 - 12:14..
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Çankaya ilçesinde sabah saatlerinde, ismi belirlenemeyen bir vatandaş, Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Alışveriş Merkezi’nin önünden karşı yolda bulunan kaldırma geçmek için 4 şeritli ve trafiğin son derece yoğun olduğu caddeyi kullanmak istedi.

Yoğun trafiğin olduğu caddede yola atlayan yaya yolun karşısına geçmek için koşmaya başladı. Bu sırada bulvar üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, yola atlayan vatandaşa çarptı.

Çarptığı yayaya kalp masajı yapan sürücü ViDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle yere yığılan yayanın yardımına çarptığı otomobilin sürücüsü koştu. Sürücü yayaya kalp masajı yapmaya başladı ve durumu ilgili yerlere bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan yayayı hastaneye kaldırdı.

Yayanın durumu ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamazken, kalp masajı yapıldığı sırada cep telefonu ile o anları kaydeden vatandaş görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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