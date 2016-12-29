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Carrie Fisher'ın oyuncu annesi Debbie Reynolds da öldü

Yağmur Altında filminde Gene Kelly ile başrolü paylaşan Reynolds, kızı Carrie Fisher'in ölümünden bir gün sonra vefat e

AA | 29.12.2016 - 08:03
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  2. Kültür Sanat

Debbie Reynolds

Yıldız Savaşları (Star Wars) filminin yıldızı kızı Fisher'in hayatını kaybetmesinden sonra, Yağmur Altında (Singin'in the Rain) filminin yıldızı ünlü sinema oyuncusu anne Debbie Reynolds'ın da vefat ettiği açıklandı.

Müzikallerin altın çağında kariyerine başlayan Reynolds, Yağmur Altında filmindeki Kathy rolüyle tanınıyordu.

DEBBİE REYNOLDS KİMDİR

Teksas'ın El Paso kentinde 1932 yılında doğan Reynolds, küçük yaşta ailesiyle Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles County sınırları içinde bulunan Burbank'a taşındı.

Gerçek adı Mary Frances Reynolds olan ve sahne adı Debbie Reynolds'la tanınan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı, 1952 yapımı klasik müzikal Yağmur Altında filmindeki Kathy rolüyle ünlü oldu.

Reynolds, 1955'te evlendiği ünlü pop yıldızı Eddie Fisher ile Bundle of Joy (1956), Leslie Nielsen ile Tammy ve the Bachelor (1957) filmlerinde oynadı.

1964 yapımı The Unsinkable Molly Brown filmindeki Molly rolüyle En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar adaylığı bulunan Reynolds, 1969-70 sezonunda NBC televizyonunda The Debbie Reynolds Show adıyla kendi programını yaptı. Programında sigara reklamı yapan Reynolds, programının yayından kaldırılmasından sonra yaptığı açıklamada, bunu "kariyerinin en aptalca hatası" olarak nitelendirmişti.

Reynolds, 1955-1959 yıllarında evli kaldığı Eddie Fisher'den, 1956'da, önceki gün vefat eden Yıldız Savaşları filminde Prenses Leyla rolüyle ünlenen kızı sinema oyuncusu, senarist ve roman yazarı Carrie Fisher'i dünyaya getirmişti. Çiftin 1958 yılında Todd Fisher adlı bir de oğulları olmuştu.

Oğlu Todd Fisher, annesinin vefatın ardından sonra yaptığı açıklamada, "O şimdi Carrie ile birlikte ve hepimiz üzgünüz." dedi.

Debbie Reynolds, bir gün önce vefat eden kızı Carrie Fisher'in ölümünün ardından Facebook'ta yayınladığı mesajında, "Sevgili ve harika kızımın Allah vergisi yeteneklerine kucak açan herkese teşekkür ederim. Şu an ona bir sonraki durağında rehberlik eden düşünceleriniz ve dualarınız için minnettarım." ifadesini kullanmıştı.

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