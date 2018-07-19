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Çarşaf siparişi yerine kefen gönderdiler

İzmir’de, televizyonda gördüğü bir çarşaf için sipariş veren kadın, kuryenin getirdiği paketten kefen çıkınca şaşkına döndü.

İHA | 19.07.2018 - 11:57..
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Torbalı ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki A.T. isimli kadın, geçtiğimiz hafta televizyon reklamlarında gösterilen çarşafları beğendi ve sipariş vermek istedi.

Televizyondaki belirtilen numarayı arayan kadın, hemen sipariş için irtibata geçti. Telefonda görevli bir kişiyle konuşan kadın, ardında da istediği çarşafları anlatarak sipariş verdi.

Çarşaf siparişi yerine kefen gönderdiler

KEFENİ GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİ

Kadın, bir süre sonra kurye aracılığıyla gelen paketi kapıda ödeme yaparak teslim aldı. Heyecanla paketi açan kadın, gördüğü manzara karşısında ise adeta şoka girdi.

KARŞISINDA MUHATAP BULAMADI

Çarşaf yerine metrelerce uzunluğunda bir kefen geldiğini gören kadın, daha sonrada televizyonda verilen numarayı aradı ancak herhangi bir muhatap bulamadı. İkinci bir şok yaşayan kadın, dolandırıldığını anlayınca tüketici hakem heyetine şikayette bulundu.

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Hakem heyetinden bilgi alan kadın, 14 gün içerisinde olayın sonuca ulaştırılmasını beklediğini söyledi. A.T. mağdur olduğunu ifade ederek, "Kimse televizyon programlarından ve internet üzerinden asla alışveriş yapmasın; çünkü göz göre göre aldatıyorlar. Ben rengarenk çarşaf siparişi verdim. Sadece çarşaf istedim. Kefen göndereceklerini ne bileydim. Bana teslim edilen düpedüz kefen. Onları Allah’a havale ediyorum." dedi.

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