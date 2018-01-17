CASA tipi askeri uçakların karıştığı kazalarda 40 şehit verildi

Bugün Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla havalanan ve içinde iki pilot ve bir teknisyenin olduğu CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı Eğirdir Gölü'nün kuzeyinde düştü. Uçaktaki 3 asker şehit oldu.

KAYSERİ'DE DE 3 ŞEHİT VERİLMİŞTİ

Ocak 2001’de yaşanan bir kazada da CASA CN-235 tipi uçak Kayseri’de düşmüş, 3 asker şehit olmuştu.

DİYARBAKIR'DA 34 ASKER ŞEHİT

İkinci olay ise bu kazadan 4 ay sonra gerçekleşmişti. Diyarbakır’dan havalanan ve bordo berelileri taşıyan CASA CN-235 tipi askeri nakliye uçağı, kalkıştan 25 dakika sonra Malatya’da düşmüştü.

Olayda 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 16 astsubay, 1 uzman çavuş, 10 er olmak üzere toplam 34 asker şehit olmuştu. Bu olayın ardından CASA tipi uçaklar, uzun süre Türkiye gündemini meşgul etmişti.

Bugünkü gerçekleşen acı kazayla birlikte CASA tipi askeri uçakların karıştığı kazalarla kaybedilen şehit sayısı 40'a çıktı.

TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMEDİĞİ İÇİN YASAKLI LİSTESİNDE

2012 yılında Türkiye’nin “Müşterek Nakliye Uçağı - A400 M” projesinde de ortağı olduğu İspanyol EADS CASA, taahhütlerini yerine getirmediği için Türkiye’nin yasaklı listesine girmişti.