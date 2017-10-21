taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.489
USD
3,6716
EURO
4,3283
ALTIN
151,14
PETR
57,8700

Catherine Zeta-Jones: Dünyada en sevdiğim yer Kapalıçarşı

Dünyaca ünlü yıldız Catherine Zeta-Jones, Dünya üzerinde en sevdiği yerin Kapalıçarşı olduğunu söyledi.

21.10.2017 - 16:09
  1. Haberler
  2. Magazin

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla tüm dünyaca tanınan aktris Catherine Zeta-Jones özel bir kanalda yayınlanacak yeni filminin tanıtımı kapsamında katıldığı fuarda Sabah gazetesinden Eylem Bilgiç'le bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

Catherine Zeta-Jones: Dünyada en sevdiğim yer Kapalıçarşı

Eşi Michael Douglas ile birçok kez Türkiye'ye gelen Zeta-Jones, Türkiye'ye olan sevgisini anlattı.

Catherine Zeta-Jones: Dünyada en sevdiğim yer Kapalıçarşı

"KAPALIÇARŞIYA BAYILIYORUM"

"Türkiye'ye birkaç kez geldim. Şu an karşımda siz, yani bir Türk var diye söylemiyorum; neredeyse her yere gittim ama tüm dünyada en sevdiğim yer Kapalıçarşı. Bayılıyorum oraya! İstanbul'da çok kez bulundum; örneğin George Lucas ile 'Genç Indiana Jones Günlükleri' isimli dizinin bir bölümün İstanbul ve İzmir'de çekmiştik. Ve evet, son olarak da eşimle birlikte tekneyle Türkiye kıyılarını gezdik. O gezi sırasında Bodrum'a da uğradık. Gerçekten Türkiye'yi çok çok ama çok seviyorum."

Catherine Zeta-Jones: Dünyada en sevdiğim yer Kapalıçarşı

"TÜRKİYE'YE GELMEYİ ÇOK İSTİYORUM"

Türkiye'ye gelmelisiniz önerisi üzerine; "Kesinlikle. Gelmeyi çok istiyorum. Artık sosyal medya sayesinde dünyanın dört bir yanında hayranlarımız olduğunu görebiliyoruz. Ve Türkiye'den de kadın ve erkek çok hayranım olduğunu biliyorum." (Asistanına dönüyor ve "Aslına bakarsan en kısa zamanda bir Türkiye gezisi planlamalıyız, bunu notlarımız arasına almalısın" diyor)

Catherine Zeta-Jones: Dünyada en sevdiğim yer Kapalıçarşı

"KENDİNİ ÖNE ATAN KADINLARLA GURUR DUYUYORUM"

Hollywood’u sarsan Weinstein skandalıyla ilgili olarak; ncelikle hayatım boyunca böylesine iğrenç bir şeyle karşılaşmadığım için kendimi çok şanslı hissediyor ve şükrediyorum. Ayrıca kendilerini açıklamalarıyla öne atan kadınlar ve kurbanlarla gurur duyuyorum. Artık bu konuyu konuşabildiğimiz için çok mutluyum çünkü bunlar, çok uzun zamandır yaşanan şeyler. Ve bunlar sadece Hollywood'da, Amerika'da ya da Türkiye'de yaşanmıyor; dünyanın her yerinde ve her sektörde yaşanıyor. Umarım tüm bu açıklamalar bir dönüm noktası olur ve bir daha böyle şeyler yaşanmaz ya da yaşandığı takdirde Weinstein'ın başına gelenlerin ve güç kaybının aynısı onların da başına gelir." açıklamasında bulundu.

Catherine Zeta-Jones: Dünyada en sevdiğim yer Kapalıçarşı

İlginizi Çekebilir
Nilgün Belgün: Gençler kendilerine güvenmiyor
Eskiden aşkların daha derin yaşandığını söyleyen Nilgün Belgün, gençlerin artık aşkı yaşamaktan korktuğunu söyledi.
Alişan: Mahsun Kırmızıgül'le 10 yıldır görüşmüyorum
Alacak verecek meselesi yüzünden araları açılan ikili, yolda birbirlerini görse selam vermeme noktasında.
Sharon Stone 25 yıl sonra meşhur oturuşunu yaptı
Bir dönem fırtına gibi esen Sharon Stone, meşhur oturuşunu yeniden yapınca dikkatleri üzerine topladı.
Akalın: Hülya Avşar'ı Sultan Baba'ya yatıra götüreyim
Demet Akalın, Hülya Avşar’ın “Evli erkekler arada kaçamak yapmalı” sözleri hakkında konuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cülerin 792 milyon liralık Kaynak Holding vurgunu

FETÖ'cülerin 792 milyon liralık Kaynak Holding vurgunu

84
Arabada cam filmi ve renkli cama yeniden yasak

Arabada cam filmi ve renkli cama yeniden yasak

483
Irak Ordusu Barzani'yi korkuttu: Yardım edin

Irak Ordusu Barzani'yi korkuttu: Yardım edin

349
FETÖ'cü Mustafa Özcan'ın oğlu Enes Özcan tutuklandı

FETÖ'cü Mustafa Özcan'ın oğlu Enes Özcan tutuklandı

67
Açlık grevindeki Semih Özakça iyi görünüyor

Açlık grevindeki Semih Özakça iyi görünüyor

220
ABD'den Metin Topuz'un telefonuna koruma

ABD'den Metin Topuz'un telefonuna koruma

133
DEAŞ sığınaklarında İsrail ve NATO silahları bulundu

DEAŞ sığınaklarında İsrail ve NATO silahları bulundu

139
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM