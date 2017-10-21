Catherine Zeta-Jones: Dünyada en sevdiğim yer Kapalıçarşı

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla tüm dünyaca tanınan aktris Catherine Zeta-Jones özel bir kanalda yayınlanacak yeni filminin tanıtımı kapsamında katıldığı fuarda Sabah gazetesinden Eylem Bilgiç'le bir araya gelerek sorularını yanıtladı.





Eşi Michael Douglas ile birçok kez Türkiye'ye gelen Zeta-Jones, Türkiye'ye olan sevgisini anlattı.

"KAPALIÇARŞIYA BAYILIYORUM"

"Türkiye'ye birkaç kez geldim. Şu an karşımda siz, yani bir Türk var diye söylemiyorum; neredeyse her yere gittim ama tüm dünyada en sevdiğim yer Kapalıçarşı. Bayılıyorum oraya! İstanbul'da çok kez bulundum; örneğin George Lucas ile 'Genç Indiana Jones Günlükleri' isimli dizinin bir bölümün İstanbul ve İzmir'de çekmiştik. Ve evet, son olarak da eşimle birlikte tekneyle Türkiye kıyılarını gezdik. O gezi sırasında Bodrum'a da uğradık. Gerçekten Türkiye'yi çok çok ama çok seviyorum."





"TÜRKİYE'YE GELMEYİ ÇOK İSTİYORUM"

Türkiye'ye gelmelisiniz önerisi üzerine; "Kesinlikle. Gelmeyi çok istiyorum. Artık sosyal medya sayesinde dünyanın dört bir yanında hayranlarımız olduğunu görebiliyoruz. Ve Türkiye'den de kadın ve erkek çok hayranım olduğunu biliyorum." (Asistanına dönüyor ve "Aslına bakarsan en kısa zamanda bir Türkiye gezisi planlamalıyız, bunu notlarımız arasına almalısın" diyor)

"KENDİNİ ÖNE ATAN KADINLARLA GURUR DUYUYORUM"

Hollywood’u sarsan Weinstein skandalıyla ilgili olarak; "Öncelikle hayatım boyunca böylesine iğrenç bir şeyle karşılaşmadığım için kendimi çok şanslı hissediyor ve şükrediyorum. Ayrıca kendilerini açıklamalarıyla öne atan kadınlar ve kurbanlarla gurur duyuyorum. Artık bu konuyu konuşabildiğimiz için çok mutluyum çünkü bunlar, çok uzun zamandır yaşanan şeyler. Ve bunlar sadece Hollywood'da, Amerika'da ya da Türkiye'de yaşanmıyor; dünyanın her yerinde ve her sektörde yaşanıyor. Umarım tüm bu açıklamalar bir dönüm noktası olur ve bir daha böyle şeyler yaşanmaz ya da yaşandığı takdirde Weinstein'ın başına gelenlerin ve güç kaybının aynısı onların da başına gelir." açıklamasında bulundu.



