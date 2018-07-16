Çatıda müzik dinleyen genç, ortalığı karıştırdı

Turgutlu'da bugün saat 19.30 sıralarında Atatürk Bulvarı’ndaki bir apartmanın çatısında bir gencin çatıda ayaklarını aşağı salarak oturduğunu gören çevredekiler gencin intihar edeceğini düşünerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

MÜZİK DİNLEDİĞİ ANLAŞILDI

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerini gören çatıdaki genç oturduğu yerden kalkarak çatıdan indi. Kulaklıkla müzik dinlediği öğrenilen genç çatıdan indikten sonra vatandaşlar derin bir nefes alırken, itfaiye ve polis ekipleri de bölgeden ayrıldı.