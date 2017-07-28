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Çatıdan atlayan kedi, demire saplandı

Kedi, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin demiri kesmesinin ardından, vücudunda demir çubuk ile tedavi için hayvan barınağına götürüldü.

28.07.2017 - 14:45
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Gaziantep'te çatıda dolaşan bir kedi, başka bir çatıya atlamak isterken düşerek bir evin duvarındaki inşaat demirine saplandı.

Kedinin acı içerisinde kıvranmasıyla dışarı çıkan ev sakinleri, hayvanın vücuduna demir çubuğun saplandığını görünce durumu itfaiyeye bildirdi.

İTFAİYE DEMİRİ KESTİ

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, önce kediyi demir çubuktan kurtarmak istedi. Bunda başarılı olamayan ekipler, bunun üzerine tırmalama ihtimaline karşı eldiven giydi ve ardından kedinin saplandığı demir çubuğun duvarda kalan bölümünü kesti.

Çatıdan atlayan kedi, demire saplandı

Bir itfaiye erinin montuna sardığı vücuduna demir çubuk saplı kedi, daha sonra tedavisinin yapılması için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü.

Çatıdan atlayan kedi, demire saplandı

Çatıdan atlayan kedi, demire saplandı

Çatıdan atlayan kedi, demire saplandı

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