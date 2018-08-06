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Çatıdan düşen çocuğa ilk müdahale askerlerden

Bölgede görev yapan askerlerimiz terörle mücadele ederken bölge halkının yaralarını da sarıyor.

Haber Merkezi | 06.08.2018 - 07:24..
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Çatıdan düşen çocuğa ilk müdahale askerlerden

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bulunan Aktütün/Yeşilbayır mezrasında bir çocuk dengesini kaybederek çatıdan düştü.

MEHMETÇİK YETİŞTİ

İhbar üzerine kısa süre içinde olay yerine ulaşan TSK unsurları, 10 yaşındaki çocuğu yapılan ilk müdahalenin ardından tabur revirine götürdü.

TSK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Yaralı çocuk, burada yapılan müdahalenin ardından helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Askerlerin yaralı miniğe müdahale etme anları TSK’nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yayınlandı.

Çatıdan düşen çocuğa ilk müdahale askerlerden VİDEO

Çatıdan düşen çocuğa ilk müdahale askerlerden

Çatıdan düşen çocuğa ilk müdahale askerlerden

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