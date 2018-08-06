Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bulunan Aktütün/Yeşilbayır mezrasında bir çocuk dengesini kaybederek çatıdan düştü.
MEHMETÇİK YETİŞTİ
İhbar üzerine kısa süre içinde olay yerine ulaşan TSK unsurları, 10 yaşındaki çocuğu yapılan ilk müdahalenin ardından tabur revirine götürdü.
TSK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Yaralı çocuk, burada yapılan müdahalenin ardından helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Askerlerin yaralı miniğe müdahale etme anları TSK’nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yayınlandı.
Çatıdan düşen çocuğa ilk müdahale askerlerden VİDEO