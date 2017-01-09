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Çatıdan düşen kar otomobili kullanılamaz hale getirdi

Muş'ta park halindeki otomobilin üzerine, binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü.

Ajanslar | 09.01.2017 - 15:55
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Muş'ta Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde park halinde bulunan, özel firmaya ait 23 BJ 519 plakalı otomobilin üzerine, binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Çatıdan düşen kar otomobili kullanılamaz hale getirdi

ÇATILARIN TEMİZLENDİĞİNİ SANIYORDUK

Firma çalışanı Ömer Faruk Adanur, "Çatıların temizlendiğini sanıyorduk ancak sadece ön tarafı temizlemişler. Aracı iş yerinin önüne park ettik. İçerde oturduğumuz sırada büyük bir gürültü duyduk. Dışarı çıktığımızda aracın kullanılamaz hale geldiğini gördük. Çok şükür, kimseye bir zarar gelmedi." diye konuştu.

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