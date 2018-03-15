İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 3 hırsız soyacakları dükkana çatıdan girmek istedi. Girmek istedikleri dükkana gidemeden bir arkadaşları başka bir dükkanın çatısının çökmesiyle içeride mahsur kaldı.

HIRSIZLAR VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTEDİ

Mağazanın çatısına ulaşacakları sırada Muhammed Şengül (16) başka bir dükkanın çatısından içeriye düştü. Arkadaşlarının durumunu gören diğer iki kişi durumu çevredeki vatandaşlara, vatandaşlar da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Dükkan içerisinde mahsur kalan hırsızın imdadına itfaiye ekipleri yetişirken hırsızlardan 1', hastaneye diğer ikisi ise Küçükçekmece Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

Çatıdan girmek isteyen hırsız başka bir dükkanın içine düştü VİDEO









HIRSIZI MAĞAZADAN İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDU

Olay yerine gelen itafiye ekipleri önce dükkanın ön kısmında bulunan barikatı elektronik testere ile kestikten sonra dükkanın bulunduğu alana ulaştı. Burada önce çatı üstünde bulunan iki şüpheliyi indiren itfaiye ekipleri daha sonra dükkanın içerisine çatıdan düşerek yaralanan Muhammed Şengül’ü kurtardı.

Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ambulansla bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldı.