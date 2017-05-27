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Çatıdan taş, kiremit yağdıran kişi 6 saat sonra yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta çatıdan bulduğu şeyleri yayalara ve polise atan adam yakalanıp hastaneye götürüldü.

27.05.2017 - 10:53
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Esenyurt Yeşilkent Mahallesinde çatıya çıkarak eline geçirdiğini polise ve yoldakilere atan Halil K., 6 saat süren çalışmanın ardından özel harekat polisleri tarafından yakalandı.

Çatıdan taş, kiremit yağdıran kişi 6 saat sonra yakalandı

TAŞ SOPA VE TAHTALARI POLİSE ATTI

Saban 04.00 sıralarında çatıya çıkan Halil K. ikna edilemeyince olay yerine özel harekat polisleri gelmişti. Halil K. bu sırada eline geçen taş, sopa ve tahtaları polise ve aşağı atmaya devam etti.

Çatıdan taş, kiremit yağdıran kişi 6 saat sonra yakalandı

POLİSLER DİKKATİNİ DAĞITTI

Polis, Halil K'yı yakalamak için çay verdi. Çayı alacağı sırada polis hamle yaparak Halil K'yı yakalamaya çalıştı. Ancak Halil K. kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri havaya ateş açarak Halil K'nın dikkatini dağıttı.

Çatıdan taş, kiremit yağdıran kişi 6 saat sonra yakalandı

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Bu sırada çatının bir kaç yerinden polis ekipleri Halil K'ya yöneldi. Polisler Halil K'yı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Çatıdan indirilen Halil K. daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Çatıdan taş, kiremit yağdıran kişi 6 saat sonra yakalandı


Çatıdan taş, kiremit yağdıran kişi 6 saat sonra yakalandı

Çatıdan taş, kiremit yağdıran kişi 6 saat sonra yakalandı

Çatıdan taş, kiremit yağdıran kişi 6 saat sonra yakalandı

Çatıdan taş, kiremit yağdıran kişi 6 saat sonra yakalandı

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