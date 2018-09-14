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Çatıyı tamir eden işçi 15 metre yükseklikten düşüp öldü

Kocaeli Gebze'de fabrikanın çatı onarımında çalışan 54 yaşındaki Metin Yılmaz, çatının çökmesi sonucu düşerek hayatını kaybetti.

DHA | 14.09.2018 - 21:34..
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Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir inşaat firmasında çalışan Metin Yılmaz, fabrikanın çatısının onarımını yaptığı sırada çatının çökmesi sonucu yaklaşık 15 metre yüksekten düştü.

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Fabrikada bulunanların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibinin tüm müdahalelerine rağmen Metin Yılmaz, yaşamını yitirdi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Metin Yılmaz'ın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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