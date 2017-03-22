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Çavuşoğlu ABD Adalet Bakanıyla FETÖ ve PYD'yi konuştu

ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile görüştü.

22.03.2017 - 00:18
  1. Haberler
  2. Politika

ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster’la Beyaz Saray'da görüşen Çavuşoğlu, ikili ve bölgesel konuları değerlendirdi.

Breitbart Haber Ajansı'na mülakat da veren Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikası ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çavuşoğlu ayrıca Rus basınının sorularını da yanıtladı.

Çavuşoğlu ABD Adalet Bakanıyla FETÖ ve PYD'yi konuştu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada Fethullah Gülen'in iadesi ve ABD'nin PYD'ye desteği konularının, Türk-Amerikan ilişkilerini gölgeleyen ve çözülmesi gereken iki konu olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu ABD Adalet Bakanıyla FETÖ ve PYD'yi konuştu

Çavuşoğlu ABD Adalet Bakanıyla FETÖ ve PYD'yi konuştu

Çavuşoğlu ABD Adalet Bakanıyla FETÖ ve PYD'yi konuştu

Çavuşoğlu ABD Adalet Bakanıyla FETÖ ve PYD'yi konuştu

Çavuşoğlu ABD Adalet Bakanıyla FETÖ ve PYD'yi konuştu

Çavuşoğlu ABD Adalet Bakanıyla FETÖ ve PYD'yi konuştu

Çavuşoğlu ABD Adalet Bakanıyla FETÖ ve PYD'yi konuştu

Çavuşoğlu ABD Adalet Bakanıyla FETÖ ve PYD'yi konuştu

Çavuşoğlu ABD Adalet Bakanıyla FETÖ ve PYD'yi konuştu

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