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Venezuela'ya giden Bakan Çavuşoğlu çiçekle karşılandı. Bakan burada yaptığı ilk açıklamada, "Sadece Venezuela ile değil, diğer ülkelerle de ikili ticari ilişkilerimizde yerel para birimlerini kullanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu: ABD doları saldırı aracı olarak kullanıyor

"HİÇBİR ÜLKENİN PARA BİRİMİNE KARŞI DEĞİLİZ"

Çavuşoğlu, ABD'nin doları bir saldırı aracı olarak kullandığını söyledi. Bakan,"ABD'nin yaklaşımından dolayı diğer ülkeler aralarındaki ticarette yerel paraları kullanmak istiyor." dedi.

Dışişleri Bakanı, "Hiçbir ülkenin para birimine karşı değiliz ancak para birimleri, diğer ülke ekonomilerine saldırı aracı olarak kullanılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

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