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Çavuşoğlu: ABD ile ilişkiler geri dönülmez bir zarar görür

ABD'nin terör örgütü PYD ile Suriye'de kurmak istediği oluşumun gerçekleşmesi dahilinde, ilişkilerin geri dönülmez bir sürece gireceğini söyledi.

AA | 17.01.2018 - 05:19..
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SDG ismini kullanan PYD/PKK terör örgütü öncülüğünde Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan "Sınır Güvenliği Gücü" konusunda ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile net bir şekilde konuştuğunu vurgulayarak, "Böyle bir oluşumda Türk-Amerikan ilişkileri geri dönülmez bir şekilde zarar görür." dedi.

Çavuşoğlu: ABD ile ilişkiler geri dönülmez bir zarar görür

"GERİ DÖNÜLMEZ SÜRECE GİRİLEBİLİR"

"Bu iki sorunun yanı sıra bu durumun çok ciddi vahim bir durum olduğunu ve ilişkilerimizi ciddi şekilde tehlikeye sokacak bir adım olduğunu ve geri dönülmez bir sürece girebileceğimizi (Tillerson'a) açık bir şekilde söyledim." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, Tillerson'ın "gazetelerde çıkan haberlere itimat edilmemesi gerektiğini söylediğini" aktardı.

Çavuşoğlu ise Tillerson'a, bunların sadece gazete haberleri olmadığını, bazı Amerikalı komutanların ifadeleri olduğunu hatırlattığını söyleyerek, "Biz ilişkilerimizin o noktalara gitmesini arzu etmeyiz. Ancak o noktaya giderse çok ciddi karşılığı da olur dedim." yorumunu yaptı.

"KARŞIMIZA KİMSE ÇIKMASIN"

Türkiye'nin Afrin'e yönelik muhtemel operasyonuyla ilgili de muhataplarıyla konuştuğunu kaydeden Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Afrin'de bulunan YPG/PKK teröristlerinin hem İdlib'deki gözlemcilerimize, hem Fırat Kalkanı bölgesindeki askerlerimize, hem Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarına yönelik hem de Türkiye'ye yönelik saldırılarına karşılık vereceğimizi ve karşımıza kimsenin çıkmaması gerektiğini söyledik. YPG/PKK'ya yönelik alacağımız tedbirler sadece Afrin'le sınırlı olamaz, burada Münbiç ve Fırat'ın doğusu da var."

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