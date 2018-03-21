Çavuşoğlu ABD ile Menbiç görüşmelerini anlattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tillerson ile gerçekleştirdiği görüşme kapsamında, "Kendisine zor süreçteki iş birliği için teşekkür ettim. Kendisi ortak çalışma grubu kapsamındaki çalışmaları dışarıdan takip edeceğini dile getirdi." dedi.

"ANLAŞMA DEĞİL ANLAYIŞ VAR"

Çavuşoğlu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "(ABD ile) Çalışma grubunun yol haritasını mutabakata bağlarsak 'anlaştık' diyebiliriz. Şimdi bir anlayış var."

Çavuşoğlu YPG/PYD’nin Fırat’ın doğusuna çekilmesine ilişkin ise, "Bu konuda ABD ile bir anlayışa vardık. Menbiç’ten YPG’nin çekilmesiyle ilgili çalışacağız. Menbiçten sonra sıra diğer şehirlere gelecektir. Sadece Menbiç ve sadece YPG'nin Münbiç'ten çekilmesi yetmez." ifadelerini kullandı.