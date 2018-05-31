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Çavuşoğlu: ABD'nin terör örgütüyle çalışması hataydı

4 Haziran'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşeceğini belirten Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD terör örgütüne destek verdi ve bu bir hataydı" dedi.

AA | 31.05.2018 - 06:50..
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Türkiye'nin müttefiki olan ABD'nin Suriye'de terör örgütleriyle ortak çalışmalar yürüttüğünü belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kimsenin dayatmalarına boyun eğmeyiz. Artık yeni bir Türkiye var. Herkes bunu kabullenecek." dedi.

Çavuşoğlu: ABD'nin terör örgütüyle çalışması hataydı

"NATO İÇİNDEKİ EN GÜÇLÜ İKİNCİ ORDUYUZ"

Ardından 15 Haziran'da da Çin'de tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması amacıyla düzenlenen bir toplantıya katılacağını ifade eden Çavuşoğlu, bu iki ziyaret dışında seçim çalışmalarında olacağını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD ile YPG'nin sınırımızın diğer tarafından çıkarılması için belirli bir zamandan beri çalışıyoruz. Esasen bu sorunun sebebi de biz değiliz, müttefikimiz ABD. Bir terör örgütüne destek verdi. O terör örgütüyle Suriye'de çalışmayı tercih etti. Vahim bir hataydı. Şimdi bu hatadan ABD'yi de döndürmeye çalışıyoruz. Çünkü terörle mücadele ettiğini söyleyen bir ülkenin, böyle bir terör örgütüyle iş birliği yapması kendisiyle çelişmesi demektir. Hele hele bizim gibi bir müttefiki ve önemli bir ülkeyi kaybetme riskinin olması da ABD için de ve tüm müttefikler için de bir zaafiyettir. Çünkü Türkiye sözünde duran, kimseye yanlışı olmayan, sorunların çözümü için çaba sarf eden, NATO içinde en güçlü ikinci ordusu olan ve tüm kurumlarda aktif rol oynayan, bölgenin istikrarı, barış için rol oynayan güvenli bir ortak. Böyle bir ortağı kimsenin kaybetmemesi gerekir. Kaybedenlerin de kendisine zararı vardır, bize değil. Biz seçeneksiz, alternatifsiz değiliz. Kimseye de muhtaç değiliz. Kimsenin dayatmalarına da boyun eğmeyiz. Artık bu millet uyandı. Artık yeni bir Türkiye var. Herkes bunu kabullenecek."

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