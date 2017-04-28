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Çavuşoğlu: AKPM'ye ödeme minimum indirilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AKPM’nin denetim kararının ardından uygulanacak yaptırımı açıkladı.

28.04.2017 - 07:27
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Çavuşoğlu: AKPM'ye ödeme minimum indirilecek

Çavuşoğlu: AKPM'ye ödeme minimum indirilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Komisyonu'nun (AKPM) Türkiye'ye yönelik denetim kararının ardından kritik bir adım atılacağını açıkladı.

Habertürk'ten Bahar Bakır'ın haberine göre Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi bütçesine en fazla katkı sağlayan (grand payeur) ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirterek, "Onu düşüreceğiz. Minimum ödeme yapacağız." dedi.

"PİŞMAN OLACAKLAR"

Türkiye, geçen yıl 33 milyon Euro katkı sağlamıştı. ('Türkiye, AKPM'de grand payeur. AKPM'ye karşı bu anlamda atılacak adımlar nedir?' sorusuna) "Onu düşüreceğiz. Minimum ödeme yapacağız. Heyet gönderip göndermeme değerlendiriliyor. Eski işbirliğini göremeyecekler. Başka atabileceğimiz adımlar da var. Şunu bilsinler ki buna pişman olacaklar. Denetim sürecine almakla Türkiye'yi daha iyi denetleyeceklerini sanıyorlarsa bu bir siyasi karar. Hak etsek eyvallah…"

Çavuşoğlu: AKPM'ye ödeme minimum indirilecek

Çavuşoğlu: AKPM'ye ödeme minimum indirilecek

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