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Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşıyla, Almanya seçimlerinden sonra ikinci görüşmesini yaptı.

03.10.2017 - 21:41
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  2. Politika
Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile telefonda görüştü

Almanya ile Türkiye ilişkileri Almanya'daki seçimler öncesi oldukça gerilmişti. Bunun sebebi olarak Merkel hükümetinin dış politikayı iç politikaya malzeme haline getirmesi gösterildi.

TÜRKİYE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Merkel 4. zaferini elde ettikten sonra artık sert söylemleri bir kenara bırakmış görünüyor. Türkiye karşıtı tutum net bir şekilde devam etse de Türkiye tarafından seçimlerin ardından bu sert ve gereksiz söylemlerin bitirlmesi çağrısı yapılmıştı.

SEÇİMLERİN ARDINDAN İKİNCİ KEZ GÖRÜŞTÜLER

Bugün Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu seçimlerin ardından ikinci kez telefonda görüştü. Bu da iki ülke arasındaki ilişkiler açısından 'yumuşama' olarak yorumlanıyor.

Görüşmenin içeriğine dair ise her iki cepheden de şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile telefonda görüştü

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