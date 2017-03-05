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Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile telefonda görüştü

Toplantı krizi devam ederken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştü.

05.03.2017 - 22:48
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Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile telefonda görüştü

Görüşme talebi Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Ayrıntılar gelecek..

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