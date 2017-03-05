taraftar değil haberciyiz
GİRİŞ
MESAJ
MEYDAN
ARŞİV
GAZETELER
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.722
USD
3,7076
EURO
3,9350
ALTIN
147,27
PETR
55,7300
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Mersin
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
SON DAKİKA
SPOR
VİDEO
GALERİ
EKONOMİ
KADIN
EMLAK
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
SEYAHAT
TÜMÜ
Gündem
Kadın
Emlak
Spor
Politika
Ekonomi
Dünya
İç Haber
Eğitim
3. Sayfa
Magazin
Sağlık
Otomobil
Kültür Sanat
Teknoloji
Medya
Video Haber
Yerel Y.
Yaşam
İpucu
Biyografi
Tarih
Seyahat
Oyun
Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile telefonda görüştü
Toplantı krizi devam ederken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştü.
05.03.2017 - 22:48
Haberler
Gündem
Görüşme talebi
Almanya
Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.
Ayrıntılar gelecek..
Facebook'ta paylaş
Twitter'da paylaş
Google+'da paylaş
Yorum Yap
BENZER HABERLER
Cumhurbaşkanı'nın Tokatlılar Gecesi konuşması
Başbakan'ın helikopteri karlı araziye indi
Diyarbakır Lice'de son yılların en büyük operasyonu
MHP'den EVET kitapçığı
KADEM'den Kadınlar Günü'ne özel video
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya çok sert tepki
Cumhurbaşkanı'nın Kadın ve Demokrasi Buluşması konuşması
Abdüllatif Şener CHP için çalışıyor
YORUMLAR
(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorum
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul edilyorum
AVATAR SEÇ
GÖNDER
TÜMÜ
1
/ 20
Hatay'a düşen uçağın pilotu 9 saat sonra bulundu
296
Akın Öztürk-Zekeriya Kuzu ilişkisi çatı iddianamesinde
56
Murat Ülker: Çevrendeki dostların kadar zenginsin
153
Cumhurbaşkanı'nın Tokatlılar Gecesi konuşması
449
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya çok sert tepki
413
Şenol Güneş'ten Quaresma'ya: Silgiyi bitirmemek lazım
6
Atiba Rizespor maçında hatasız oynadı
21
VİDEO
SON DAKİKA
ÇOK OKUNANLAR
1
Galatasaray taraftarı yönetimi istifaya çağırdı
6,071 kez izlendi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya çok sert tepki
4,796 kez izlendi
3
Kadem'den 8 Mart Kadınlar Gününe özel video
3,665 kez izlendi
4
Erdoğan: 15 Temmuz gecesi şehit olanlar evet'çiydi
3,966 kez izlendi
5
Bakan Bozdağ'dan Almanya'ya bir tepki daha
1,599 kez izlendi
6
Başbakan Binali Yıldırım: 16 Nisan'dan sonra PKK bitecek
4,045 kez izlendi
7
Canikli: Düşen savaş uçağının pilotunun tedavisi devam ediyor
8,041 kez izlendi
1
Trump'tan Obama yönetimine soruşturma talebi
Trump, Kongre İstihbarat Komitesi'nin 2016 yılında Başkan Obama'nın soruşturma gücünü kötüye kullanıp kullanmadığının araştırılmasını istedi
2
Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile telefonda görüştü
Toplantı krizi devam ederken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştü.
3
Mehmet Topal: Hakem olsam golü vermezdim
Mehmet Topal, Osmanlıspor maçı sonrası kameraların olmadığı bölgede basın mensuplarına açıklamalar yaptı.
4
Kocaeli'de otomobil fabrikasında yangın
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir otomobil fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
5
Kocaeli'de 'Kadına Şiddete Dur De' yürüyüşü
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Kadınlar Kulübünce, kadına şiddete tepki amacıyla yürüyüş düzenledi.
6
Mehmet Topal'ın golü Osmanlıspor'u çıldırttı
F.Bahçe'nin Osmanlı'yı 1-0 yendiği maçta Osmanlısporlu futbolcuların golde Mehmet Topal'ın topu elle aldığı yönünde yoğun itirazları oldu.
7
F.Bahçe'ye galibiyeti Mehmet Topal getirdi
Fenerbahçe, Osmanlıspor'u maçın son dakikasında Mehmet Topal'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.
1
Hatay'a düşen uçağın pilotu 9 saat sonra bulundu
Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye'ye ait savaş uçağından paraşütle atlayan pilot bulunarak, hastaneye kaldırıldı.
2
Akın Öztürk-Zekeriya Kuzu ilişkisi çatı iddianamesinde
Akın Öztürk, İzmir'deki üsse ne zaman gitse ilk olarak "astsubay" Zekeriya Kuzu'yu soruyordu.
3
Murat Ülker: Çevrendeki dostların kadar zenginsin
FORBES'ta En Zengin 100 Türk listesinde 4. kez zirvede kalmayı başaran Murat Ülker, gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu.
4
Cumhurbaşkanı'nın Tokatlılar Gecesi konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya sert tepki göstererek; "Ben istediğimde gelirim konuşturmazsanız dünyayı ayağa kaldırım" dedi.
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya çok sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bakanların toplantılarını iptal eden Almanya'nın dünyaya rezil rüsva edileceğini söyledi.
6
Şenol Güneş'ten Quaresma'ya: Silgiyi bitirmemek lazım
Beşiktaş'ın Rizespor ile oynadığı maçta Quaresma'nın oyundan çıkarken yaptığı hareketleri Şenol Güneş sert bir dille eleştirdi.
7
Atiba Rizespor maçında hatasız oynadı
Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Atiba, Ç.Rizespor maçında yaptığı 102 pasından 100'ünde isabet buldu.
OYUNMOYUN.COM
İmparatorluk Savaşları
Kim Milyoner Olmak İster
Ben Bilmem Eşim Bilir
Balon Patlat
Zombi Oyunları
Mahjong oyna
Zuma
Candy Crush Saga
Ben 10 oyunları