Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile telefonda görüştü

Akın Öztürk, İzmir'deki üsse ne zaman gitse ilk olarak "astsubay" Zekeriya Kuzu'yu soruyordu.

FORBES'ta En Zengin 100 Türk listesinde 4. kez zirvede kalmayı başaran Murat Ülker, gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu.

Murat Ülker: Çevrendeki dostların kadar zenginsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya sert tepki göstererek; "Ben istediğimde gelirim konuşturmazsanız dünyayı ayağa kaldırım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bakanların toplantılarını iptal eden Almanya'nın dünyaya rezil rüsva edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya çok sert tepki

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Şenol Güneş'ten Quaresma'ya: Silgiyi bitirmemek lazım

Beşiktaş'ın Rizespor ile oynadığı maçta Quaresma'nın oyundan çıkarken yaptığı hareketleri Şenol Güneş sert bir dille eleştirdi.