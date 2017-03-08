Çavuşoğlu Almanya'da konuştu: Bu yılanlar seni de sokar beni de

Türkiye ile Almanya arasında son günlerde yaşanan gerilimlerin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Almanya'da Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le görüşen Çavuşoğlu ardından basın toplantısı düzenledi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ ALMANYA'DA FAALİYET GÖSTERİYOR"

Almanya ile diyaloğun devam edeceğini ancak ülkede Türkiye'yi sistematik olarak karalama kampanyası olduğunu ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu; "Bundan sonraki süreçte diyalogumuzu devam ettireceğiz. İki ülke arasındaki ilişkilerin herkesten daha iyi olması gerekir. Türkiye, Almanya'ya karşı hiç düşmanca bir tavır içinde olmamıştır, olması için gerek yoktur. Biz Almanya'yla ilişkilerimizi neden kötü tutalım? Türkyie'ye yönelik sistematik karalama kampanyası, topyekün Türkiye'ye yönelik saldırılar, Almanya'da PKK ve diğer terör örgütlerinin faaliyet göstermesi gibi rahatsız olduğumuz konuları gündeme getirdik." diye konuştu.

"BU YILANLAR SENİ DE BENİ DE SOKAR"

Sistematik karalama kampanyasını yineleyen Çavuşoğlu; "Almanya'daki sistematik Türkiye karşıtlığının bir an evvel dengelenmesi gerekiyor. Terör örgütlerinin üyelerinin de Almanya'da serbestçe faaliyet göstermesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Bu yılanlar seni de sokar beni de sokar." dedi.

"BİZ ALMANYA'DAKİ SEÇİMDE TARAF TUTMADIK"

"Bugünkü görüşmemiz her açıdan faydalı bir görüşme oldu. Türkiye'den gelecek siyasetçilerin engellenmemesi gerektiğini de söyledik. 'Hayır'cılar her türlü eylemlerde bulunuyorlar burada, bazı yerlerde belediyeler ortak oluyor. Ama 'evet' için kampanya yapmak isteyenler engelleniyor. Bu demokrasiye uymaz. Biz hiçbir zaman Almanya'adki seçimlerde taraf tutmadık. Almanya da taraf tutmamalı. Bu bizim iç işimizidir. Biz kimsenin seçimine veya iç işlerine karışmıyoruz, dostlarımızdan beklentimiz de budur."