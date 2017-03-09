Çavuşoğlu: Almanya'ya toplantı listesi verdik

Mevlüt Çavuşoğlu, gündemdeki Almanya ve Suriye konuları hakkında açıklamalar yaptı.

"ALMANYA'DAN CEVAP BEKLİYORUZ"

Dışişleri Bakanı, Almanya ile süren toplantı kriziyle ilgili; "Almanya'ya 30 toplantı listesi verdik, cevap bekliyoruz" dedi.

"YPG'Yİ VURURUZ"

Çavuşoğlu, Türkiye’nin hedefinin El Bab’dan sonra öncelikle Menbiç olduğunu belirterek, "Menbiç’e gittiğimiz zaman karşılaşırsak YPG’yi vuracağımızı daha önce net bir şekilde ifade ettik" dedi. Çavuşoğlu, olası bir Rakka operasyonu ile ilgili henüz bir netleşme olmadığını belirtti.