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Çavuşoğlu: Amacımız İdlib'deki saldırıları durdurmak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin İdlib ilindeki hava saldırılarıyla ilgili "Amacımız saldırıları durdurmak. Saldırıların olabileceğini öngörüyorduk." dedi.

Haber Merkezi | 08.09.2018 - 17:49..
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Çavuşoğlu: Amacımız İdlib'deki saldırıları durdurmak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran’ın başkenti Tahran’daki dünkü zirve ve Suriye’deki son gelişmelerle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"3,5 MİLYON İNSANIN KORUNMASI GEREKİYOR"

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Amacımız saldırıları durdurmak. Saldırıların olabileceğini öngörüyorduk.

İdlib bölgesi, çatışmasızlık bölgesidir. 3,5 milyon insan var. Bu haliyle korunması gerekiyor. Aksi halde çok ciddi insani dramlar oluşur.

"MÜLTECİ AKINI AVRUPA'YI DA BİZLERİ DE ETKİLER"

İdlib komisyonunda ilkeli davranan tek ülke Türkiye.

İdlib, gerginliği azaltıcı bölgedir. Çatışmalar duracak ve yine siyasi sürece odaklanacağız. Birkaç gündür bu saldırılar oldu. Şimdi hem Ruslarla hem de İranlılarla yoğun çaba içindeyiz. Çabalarımız sadece dün Tahran'da yapılan zirveyle sınırlı değil. O zirvede esasen bir irade ortaya konulmuştur, çerçevesi çizilmiştir. Mülteci akını Avrupa'yı da bizleri de etkiler."

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