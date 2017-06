Çavuşoğlu: Avrupa Makedonya'yı örnek almalı

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinin himayesinde Makedonya Türk Ticaret Odası (MATTO), Makedonya Türk Sivil Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un yanı sıra Makedonya hükümetinden çok sayıda bakanın katıldığı iftar programında, Makedonya'daki soydaş siyasetçiler, üst düzey bürokratlar, temsilciler, iş adamları ve basın kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi.

Dost ve kardeş Makedonya'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını getirdiğini ifade etti.

"AVRUPA, MAKEDONYA'YI ÖRNEK ALMALI"

Çavuşoğlu, farklı etnik ve dini grupların uyum ve dayanışma içinde yaşamalarının Makedonya'yı farklı kıldığının altını çizerek "Bugün İslam karşıtlığı ve düşmanlığının, Hristiyan karşıtlığının, antisemitizmin, hoşgörüsüzlüğün, ırkçılığın hızlı bir şekilde artış gösterdiği Avrupa'ya Makedonya'yı örnek almasını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Makedonya'da yaşayan Türk toplumunun Makedonya devletine bağlı olduğunu görmenin mutluluk verici olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman dost Makedonya'nın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO üyeliği dahil Makedonya'yı her alanda destekleyeceğine işaret ederek Makedonya'nın istikrarının ve güvenliğinin Avrupa ve Balkanlar için çok önemli olduğunu belirtti.



Makedonya Dışişleri Bakanı Dimitrov da dostlarıyla bu iftar programında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Yurttaşlarımız ve misafirlerimiz sabahtan akşama oruç tutuyorlar. Ancak bu sadece bir açlık ritüeli değil. Aynı zamanda bize değerleri, sabrı, sadakati ve manevi duyguları öğretiyor.” ifadesini kullandı.



“Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” hadisi şerifini hatırlatan Dimitrov, bu nedenle iftar sofralarının her zaman dostlarla paylaşıldığını söyledi.



Çok sayıda soydaş, temsilci, iş adamı ve davetlinin katıldığı iftar programında Türk tasavvuf müziğine ait eserlerden oluşan kısa bir konser de verildi.