Çavuşoğlu: Bu seçim iki asır sonramızı belirleyecek

AK Parti ailesinin her geçen gün büyüğünü belirten Bakan Çavuşoğlu, "Makamlar geçicidir, dava değil" ifadelerini kullandı. Seçimlerin Türkiye için büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "İki asır sonramızı belirleyecek bir seçim" dedi.

ÇAVUŞOĞLU BERABERLİK VURGUSU YAPTI

24 Haziran'da yapılacak seçimin Türkiye'nin en kritik seçimi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Aday adayı olmayan arkadaşlarımız aday olamadılar ama 'Biz dava adamıyız' dediler. Bu işler nasip kısmet işidir. Buna inanırız. Rabbim bizlere hayırlısını versin. Mevkiler makamlar gelip geçicidir, dava geçici değildir. Davanın peşinden uzun ince yolculukta el ele omuz omuza gideceğiz. Siyasette fitne olur, hele küçük şehirlerde ama biz buna izin vermedik, vermememiz gerekiyor. Bir girerse Allah korusun, kurdun ağacı kemirdiği gibi kurutur. O yüzden birliğimizi beraberliğimiz devam ettirmeliyiz."





"ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİM ÇOK ÖNEMLİ"

24 Haziran'da seçimin Türkiye'nin geleceğini belirleyeceğini aktaran Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçiminin yapılacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk defa bir seçim için "En önemli seçim" dediğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Yani iki asır sonramızı belirleyen bir seçim. 1950'de çok partili döneme geçişte bir seçim olmuştu. Rahmetli Menderes'in ilk başbakan olduğu, o önemli ama bu seçim çok daha önemli. Bu seçim Türkiye'yi hedeflerine götürecek seçimdir. AK Parti kurulduğu günden bu yana iyi günleri çok, kötü günleri az. Bu süreçte şahsi meseleler önemli olmadı. AK Parti kuruldu kuralı sizlerle bir hukukumuz oldu. Bu süreçte bir hatamız, kusurumuz olduysa haklarınız varsa helal edin, bizi de affedin."