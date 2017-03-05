Çavuşoğlu: CHP içinde DHKP-C’li milletvekilleri var

Antalya’nın Finike ilçesinde vatandaşlara hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin koalisyonlardan, istikrarsızlıktan çok çektiğini, 3 ayda, 5 ayda, 1 yılda hükümetler değiştiğini sadece Demirel’in 7 senede 6 hükümet kurduğunu hatırlattı. Türkiye’de bugüne kadar seçimler zamanında yapılsaydı 65. hükümetin 2185 yılında kurulacağını söyleyen Çavuşoğlu, "Seçimler bizim dönemimizde zamanında olmaya başladı. ABD, 225 yıl önce başkanını seçmeye başlamış Trump, 45. başkan. Yani ABD’de 225 yılda 45 başkan, Türkiye’de 93 yılda 65 hükümet" dedi.



“Seçimlerin 5 yılda yapılmasını istemiyorsan gel bunu da söyle. Amaç AK Parti yapıyorsa ben karşıyım anlayışıdır. Bu millet için faydalı mı, doğru mu, bunların umurunda değil" diyen Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"DHPKP-C'Lİ MİLLETVEKİLLERİ VAR"

"MHP ile yola çıktık ve halkımızın huzuruna geldik. Peki bu referanduma hayır diyenler kim? CHP içinde tabanda evet diyen de var hayır diyen de var ama CHP yönetimi hayır diyor. Çünkü biliyor ki yüzde 51 şartı olunca hiçbir zaman cumhurbaşkanlığını elde edemeyecekler. İlk turda olmasa bile ikinci tura gidilecek ve yüzde 51’i alan cumhurbaşkanı olacak. Millet bunları uzun zamandır iktidara getirmiyor çünkü bunların karnesini çok iyi biliriz biz iç ve dış politikada. İkinci sebep ise CHP içinde Türkiye’nin güçlenmesini istemeyen çok milletvekili var ön seçimlerle gelmiş. PKK’yı destekleyen milletvekilleri var, DHKP-C’li milletvekilleri var. Şu anda askerimize, polisimize, sivillerimize saldıran PKK içinde DHKP-C de var ve DHKP-C üyesi milletvekilleri var. Bunu söylemekten utanç duyuyorum ama CHP içinde ön seçimle seçilmiş DHKP-C’li milletvekilleri var. PKK, DHKP-C hayır derken CHP’nin evet demesi mümkün mü. PKK, FETÖ, DHKP-C ve DEAŞ niye hayır diyor, çünkü bu sistem istikrarı getirecek, Türkiye bugünkü Türkiye’den daha büyük olacak. Büyürse güçlenirse bölemeyecek darbe yapamayacaklar. Türkiye Cumhuriyetinden bırakın bir karış toprak, bir taş bile alamayacaklar çünkü o toprakların altına onları gömüyoruz dağda, şu anda taşın altına gömüyoruz ve biliyorlar ki bir daha oralardan çıkamayacaklar."