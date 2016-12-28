Çavuşoğlu: DEAŞ El Nusra ve PYD ateşkese dahil değil

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye konusunda iki anlaşmanın hazır olduğunu; bunlardan birinin siyasi çözüm diğerinin ise ateşkesle ilgili olduğunu aktardı. Çavuşoğlu, Rusya ile Suriye konusunda varılan anlaşmanın her an yürürlüğe girebileceğinin altını çizdi.

DIŞİŞLERİ KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA

Dışişleri kaynakları, DEAŞ, El nusra ve PYD'nin ateşkese dahil olmadığını açıkladı. Ayrıca ateşkese uymayan tarafa yaptırım kararı alındı.

GECE YARISI YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ankara ve Moskova, mutabakat çerçevesinde, ateşkesin çatışan taraflar arasında bu gece yarısı yürürlüğe girmesi bekleniyor.