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Çavuşoğlu: En az 1,5 milyon Ukraynalı turist bekliyoruz

ışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı turistlerin Türkiye’ye gelme oranının artacağını söyledi.

11.02.2017 - 23:39
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Antalya’da Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde STK’larla yapılan yemekli toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, STK’larla birlikte koordineli bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Antalya’nın sorunlarını çözmek için STK’larla fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Çavuşoğlu, bu sayede Antalya’nın birçok sorununun ortak akıl sayesinde çözüldüğüne işaret etti. Çavuşoğlu, "Antalya’mızda çok sayıda fahri konsoloslarımız var, sivil toplum örgütlerimiz, yerel yöneticilerimiz yurt dışında Türkiye’nin tanıtımı için çok büyük çalışma içerisinde oluyorlar. Birçok önemli etkinlikleri Antalya’ya getiriyoruz" dedi.

"1,5 MİLYON UKRAYNALI TURİST BEKLİYORUZ"

Antalya’mıza seyahat engeli olanların sorunlarını kaldırmak için Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla hareket ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Dünyanın her yerinden, özellikle Avrupa’dan daha kolay gelebilmesi, vizelerin kolaylaştırılması pasaport yerine kimlikle gelebilmeleri için çalışıyoruz. En son Ukrayna ile Türkiye arasında insanların pasaporta ihtiyaç duymadan sadece kimliklerle seyahat etmeleri, en çok Antalya’ya yaradı. Birçok ülkede turizmde gerileme sağlarken, Ukrayna’da yüzde 45 artış gerçekleşti. Bu yıl içerisinde yüzde 50 artış daha bekliyoruz. En az 1,5 milyon Ukraynalı turist gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise Türkiye’nin 7 coğrafyasından belediye başkanlarını ağırladıklarına belirterek, "Sayın başbakanımızın teşrifiyle Türkiye’nin 7 coğrafyasından belediye başkanlarını ağırladık, toplu açılışlar gerçekleştirdik. Şimdide STK’larla başbakanımızı buluşturmaktayız. İnşallah bu yemek dünya ve Türkiye’nin geçtiği zorlu süreçte bizlere birliktelik vereceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.

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