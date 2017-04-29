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Çavuşoğlu: Hatalarını anladıklarını da gördüm

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB'nin gayriresmi nitelikteki toplantılarına katıldı.

29.04.2017 - 13:17
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Malta'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayri Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere başkent Valletta'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel görüştü.

Çavuşoğlu: Hatalarını anladıklarını da gördüm

"DİYALOG VE İŞ BİRLİĞİ İSTİYORSANIZ BUNUN SAMİMİ OLMASI LAZIM"

Çavuşoğlu, ikili görüşmelerde ve yapılan toplantılarda net bir mesaj verdiğini vurgulayarak, "Diyalog ve iş birliği istiyorsanız bunu samimi ve gerçek bir diyalog ve iş birliği olması lazım ve çifte standarttan uzak olması gerekiyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, görüşmelerde Türkiye'nin AB için önemine vurgu yaptığını ifade ederek, "Bizimle iş birliği yapacaksanız, bizimle diyalog içinde olacaksanız, bize karşı çifte standarttan uzak durun. Bizimle samimi olun ve açık olun." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu: Hatalarını anladıklarını da gördüm VİDEO

"SAMİMİ BİR ŞEKİLDE SÖYLEDİM"

Gerçekleştirilen ikili görüşmelerde AB ülkelerinin artık hatalarını anlamaya başladığını kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye ile ilişkileri nasıl düzelteceğiz diye soruyorlar. Hangi adımları atmamız lazım? Ben de düşüncelerimi, kendilerinin de kabul etmeye başladıkları hatalarını yüzlerine samimi bir şekilde söyledim." diye konuştu.

Çavuşoğlu: Hatalarını anladıklarını da gördüm

"OLUMLU HAVAYI GÖRDÜM"

Çavuşoğlu, geçen haftadan sonra oluşan olumsuz havanın değiştiğine dikkati çekerek, "Ben bu olumlu havayı gördüm, hatalarını anladıklarını da gördüm, eğer samimilerse." dedi.

Türkiye hakkında olumsuz konuşulmadığını ve atmosferin daha olumlu bir hal aldığını kaydeden Çavuşoğlu, "Ama samimi olmazlarsa (atmosfer) yarın yine hemen dağılabilir." diye sözlerine ekledi.

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