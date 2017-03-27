Çavuşoğlu: Hayırcılar Antalya'daki Rusları korkutuyor

Referandum çalışmalarını sürdüren Çavuşoğlu, Antalya Çakırlar'da bir kahvehanede vatandaşlarla buluştu, ardından Rus Kültür Derneği tarafından Konyaaltı ilçesinde özel bir okulda düzenlenen toplantıda Antalya'da yaşayan Ruslarla bir araya geldi.

Buralarda konuşan Çavuşoğlu, PKK, FETÖ gibi terör örgütlerinin güçlü Türkiye'den rahatsız olduklarını, bu nedenle referandumda "hayır" kampanyasına destek verdiklerini söyledi.

Güçlü Türkiye'de hainlere yer olmadığını ve teröristleri yerin 7 kat altına gömeceklerini belirten Çavuşoğlu, "Aynı şekilde FETÖ, '15 Temmuz'da yetmedi, şimdi 'hayır' çıkarsa belki zayıflar bu sefer bir şeyler yapabiliriz.' Geçti o günler, bu millet uyandı. Devleti için şehit olmaya hazır bu milleti kimse yenemez. 16 Nisan'da bunlara en güzel cevabı vereceğiz. 'Haddinizi bilin' diyeceğiz." diye konuştu.

"Hayır" cephesindekilerin 18 maddeyle ilgili konuşmadıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Gitmişler Ruslara '16 Nisan'dan sonra sizin başınızı zorla kapatacaklar, size zorla din değiştirecekler.' demişler. İnanmıyorsunuz değil mi? Bunlar bu kadar alçaldı. Neden korkutuyorsunuz bu insanları, yazık değil mi? Koşmuşlar gelmişler bizim partiye, 'böyle birşey var mı?' diye. Konsolos da gelmiş." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, laik Türkiye'de kimsenin inancına karışılmadığını vurguladı.

"TÜRKİYE VE RUSYA, SÖZLERİNE SAHİP ÇIKIYOR"

Rusya ile uçak hadisesi olmadan önce iki ülke vatandaşlarının pasaportsuz bir şekilde sadece kimlikle giriş-çıkış yapabilmeleri için epeyce görüştüklerini aktaran Çavuşoğlu, "Bayağı mesafe katetmiştik. Şimdi ilişkilerimiz normalleştiğine göre bu konuda da müzakerelere devam edebiliriz. Biz en azından Rusya vatandaşlarının pasaportu bile olmadan gelebilmeleri için havalimanlarında kimliklerin okunabileceği cihazları kuruyoruz. Bu konudaki görüşmelerimizi başlatacağız tekrar." dedi.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin giderek normalleştiğinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, liderler arasında iyi bir dostluk bulunduğunu, en son 10 Mart tarihinde Moskova'da ortak kabine toplantısı yapıldığını anımsattı.

Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olmasının bölgesel sorunların çözümüne de katkı sağladığını, Suriye'de ateşkesin sağlanması, mazlum insanlara yardımların ulaşmasına vesile olduğunu, bu konuda Türkiye ve Rusya'nın birlikte çalıştığını dile getirdi. Bölgesel sorunların çözümü için iş birliğini güçlendirmek istediklerini belirten Çavuşoğlu, "Bize soruyorlar, 'Nasıl Rusya ile bu kadar işi başarabildiniz?' Bizim de cevabımız basit, hem Türkiye hem Rusya verdiği sözü tutuyor, imzaladığı anlaşmaya sadık kalıyor, o nedenle sonuç elde ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin 16 Nisan'da bir referanduma gideceğini ve 18 maddelik anayasa değişikliği paketinin halk oyuna sunulacağını hatırlatan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'de ve yurt dışında anayasa değişikliğini anlatmaya çalıştığını, fakat Türkiye ve Rusya'ya demokrasi dersi vermeye çalışan Avrupa'nın Türkiye'nin referandumla ilgili çalışmalarına engel çıkardığını sözlerine ekledi.