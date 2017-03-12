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Çavuşoğlu Hollanda Başbakanı'na seslendi

Hollanda Başbakanı'na sert sözlerle yüklenen Çavuşoğlu, "Sen ne lalesisin bilmiyorum ama.. Gel İstanbul'da lalenin en güzelleri var." dedi.

12.03.2017 - 16:20
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Çavuşoğlu Hollanda Başbakanı'na seslendi

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Hollanda'da Bakan Kaya ve Türk vatandaşlarına yapılan insanlıkdışı tutuma karşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransa'da açıklamalarda bulundu.

"SEN NE LALESİSİN"

Hollanda'nın insanlıkdışı uygulamasına sert tepki gösteren Çavuşoğlu "Gelir laleleri görür, müzeleri gezer gider demiş. Bir kere senin ülkendeki laleler nereden geldi? Sen ne lalesisin bilmiyorum ama.. Gel İstanbul'da lalenin en güzelleri var. Bir ülkenin başbakanı bu kadar düşer mi?" dedi.

Çavuşoğlu Hollanda Başbakanı'na seslendi İZLE

BUNUN KARŞILIĞI VERİLECEK

'Benim bakanımın benim toprağıma girmesini, diplomatik plakalı aracımızla girmesini engelliyorsun' diyen Çavuşoğlu, "Maslahatgüzarımız ve korumaları tutukluyorlar. Olacakları biliyormuş demekki onların maslahatgüzarı kaçmış birkaç gün önceden. Çağırdık gelmedi. Biz de aradık büyükelçiniz bir daha Türkiye'ye gelmeyecek. dedik. Şimdi siz bize nasıl yaklaşırsanız biz de size öyle yaklaşırız. Mertçe karşımıza çıkamıyorsunuz bile. Bunun karşılığı verilecek." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNDEN RAHATSIZLAR

"İki dertleri var. Seçim sonrası da gelme demek ne demek? Türkiye, İslam karşıtlığı. Türk Müslüman deyince akıllarına ilk gelen Recep Tayyip Erdoğan. Neden onu sevmiyorsunuz? Çünkü ikiyüzlülüğünü suratlarına söylüyor ondan rahatsız oluyorlar. Türkiye 15 senede çok büyüdü bundan rahatsızlar."

BU REFERANDUM DA NİYE BU KADAR ATEŞLENDİLER

"Bu referandumda niye bu kadar ateşlendiler? Niye gece gündüz hayır için çaba sarf ediyorlar. Çünkü Türkiye'nin geleceği için en önemli referandum budur. Ne yapıyoruz biz? Türkiye'nin istikrarı, bürokrasiyi azaltmak, kardeş kavgalarını bitirmek için, demokrasiyi güçlendirmek için bu anayasa paketini getirdik. Türkiye'nin yararına ne var tek tek tartıştık, aramızda uzlaşı oldu ve bu paketi getirdik."


 

 

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