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Çavuşoğlu: Hollanda ile pozitif gündeme odaklanacağız

Hollandalı şirketlerin doğrudan yatırımda Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bundan sonra pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi | 03.10.2018 - 15:33..
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Türkiye'yi ziyaret eden Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.

"HOLLANDA HALKI İÇİN NAZİ BENZETMESİ YAPMADIK"

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Doğrudan yatırım açısından Hollandalı firmalar Türkiye'de birinci sırada. Karşılıklı yatırımlarımız artıyor. Bundan sonra pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz.

Türiye-AB ilişkilerinde gelinen noktayı ele aldık. AB ile ilişkilerimizi canlandırmak istiyoruz. Avrupa ile olan ilişkilerimizi de canlandırmak istiyoruz. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ben de Hollanda'yı ziyaret etmek istiyorum.

Ne ben ne de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda hükümetini ya da halkını Nazi olmakla suçlamadık. Hollanda halkı için Nazi benzetmesi yapmadık. Sadece o dönemdeki Hollanda hükümetini eleştirdik. Biz o günleri geride bıraktık, şimdi geleceğe bakıyoruz."

"TÜRKİYE ZOR ZAMANLARDAN GEÇTİ"

Blok'un açıklamalarından satır başları:

"Türkiye İdlib'le ilgili çok önemli ve kilit bir rol oynadı. Türkiye son bir kaç yılda zor zamanlar yaşadı. Türkiye zor zamanlardan geçti. 2016 temmuz ayında demokrasi tam anlamıyla saldırıya uğradı.

Demokrasi ve demokrasinin korunması için çaba harcanması her zaman hükümetler olarak bizim görevimiz. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü konularını ele aldık."

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