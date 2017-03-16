Çavuşoğlu: Hollandalı elçiyi tutup hücreye atardık

Bakan Çavuşoğlu, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneğinin (ANSİAD), Akra Barut Oteli'nde düzenlediği yemekte Antalyalı iş adamlarıyla bir araya geldi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Hollanda ve Almanya ile yaşanan sorunlardan ülkelerin vatandaşlarını ayrı tuttuklarını, Hollanda ve Almanya vatandaşlarını dost olarak gördüklerini söyledi.

"Şu anda zaten Almanya ile ciddi bir sorunumuz yok, sorunu ciddi şekilde aştık" diyen Çavuşoğlu, Berlin'deki turizm fuarı öncesinde yapılan görüşmelerde belli bir noktaya geldiklerini kaydetti.

"AVRUPA'YI BİRLEŞTİREN DEĞERLER YOK OLUYOR"

Gerginliğin artmasını istemediklerini ancak ne Almanya ne de Hollanda ile yaşanan gerginliklerin hiçbirinin nedeninin kendileri olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Esasında bu, Avrupa'nın içine düştüğü durumun bize de yansımasıdır. Nedir bu durum? Irkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, Türk karşıtlığı, göçmen karşıtlığı, yani Avrupa'yı birleştiren değerlerin hepsini erozyona uğratacak şekilde aşırı noktaya gelindi. Merkezdeki siyasetçilerin, aşırı partilerin her sene güç kazanmasından dolayı bir zemin kaybı var." dedi.

"SEÇİMDEN SONRA DA GELME DEDİLER"

Hollanda hükümetinin Geert Wilders gibi davranmasının başka türlü izahının olamayacağını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Oysa ben telefonda kendisine söyledim. Başbakanın garip açıklamasına rağmen 'eğer sizdeki seçimden sonra gelmem uygunsa sizi seçimden önce gelmem rahatsız edecekse seçimden sonra geleyim. Niye sizi, Wilders gibi biri karşısında zor duruma düşüreyim?' 'Seçimden sonra da sana garanti veremem, gelmenizi istemiyorum.' dedi. 'Başbakanla konuş bana geri dön, kararını ver ayın 17-18'inde (mart) de gelebilirim.' dedim. Başbakanla görüşüp bana dönünceye kadar, yani telefon beklerken Başbakandan bir açıklama, 'Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı seçim öncesinde de seçim sonrasında da Hollanda'ya gelemez. Hollanda'ya gelirse laleleri görmeye gelir, müzeleri görmeye gelir."





"VATANDAŞLARIMI SANA REHİN Mİ VERDİM.."

Bu kısıma dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "(Hollanda Başbakanı) 'Türklerle buluşamaz.' diyor. Şimdi ben vatandaşlarımı sana rehin mi verdim? Onlar aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Olmasa da sana rehin değil, onlar Türk. Ne demek Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı, oradaki Türklerle konuşamaz. Dikkat edin açıklamalarda 'bizim vatandaşımız onlar' diyor. Onlar Türkiye'deki seçimlerde oy kullanıyor, bizim de vatandaşımız. Biz onlara hep olumlu mesaj veriyoruz, 'Bu ülkeye entegre olun, dillerini öğrenin, katkı sağlayın...' diyoruz. Hiçbir mesajımızda, oradaki Türklere yönelik konuşmalarımızda o ülkelerin aleyhine bir şey söylemedik. Niye söyleyelim? Bizim derdimiz o değil, biz vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz, dertlerini dinliyoruz, istekleri varsa karşılıyoruz."





"80 MİLYONUN ONURUNU ÇİĞNETEMEYİZ"

Her zaman diplomasiyi tercih ettiklerini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Turizm sektörüyle bizi tehdit edecekler diye biz, 80 milyonun onurunu çiğnetemeyiz. Bu konuda da dik duruşumuzu gösteririz. Bu dengeyi çok iyi korumamız lazım." dedi.

Hiç kimseyi ticari olarak tehdit etmediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, sadece Almanya'nın geçen yıl Türkiye'ye 6 milyar avroluk otomobil sattığını dile getirdi.

"HOLLANDA ELÇİSİNİ KULAĞINDAN TUTUP HÜCREYE ATARDIK"

Çavuşoğlu, "Ticaret başka, iş adamlarının ne suçu var? Hollanda'daki iş adamlarının bir suçu yok ki. Hollanda'da şu anda aynı faşist çizgiye gelen partilerin, hükümetin, 'biraz daha Wilders'ten biraz daha oy alabilir miyim?' diye popülizm yaparak uyguladıkları kabul edilemez. Hak, demokrasi, özgürlükler adına kabul edilemez. Peki uluslararası hukuk, Viyana sözleşmesi... Eğer biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak onlar gibi hukuksuzluğa düşseydik, karşılıklılık esası gütseydik, o gece Hollanda'nın Maslahatgüzarını Bakanlığa çağırıp, kulağından tutup hücreye atardık." diye konuştu.