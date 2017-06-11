Çavuşoğlu: Katar'da oynanan oyunun farkındayız

Alanya Ticaret ve Sanayi Odasınca (ALTSO) Clup Park Alanya'da, Bakan Çavuşoğlu ve 3 bin 500 kişinin katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Çavuşoğlu, konuşmasında birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan ramazan ayında bir araya gediklerini belirterek, burada birlik ve beraberliğin temsil edilmesini görmekten mutlu olduğunu söyledi.

"MAZLUMUN HAKKINI SAVUNUYORUZ"

Her zaman dik durduklarını ancak diklenmediklerini belirten Çavuşoğlu, mazlumun hakkını savunduklarını ifade etti. Önceliklerinin, birliği, dirliği korumak, güçlendirmek olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "İşte bu birlik ve beraberliğin temsil edilmesinde her zaman öncü olan liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın selamlarını getirdim. Başbakanımız Binali Yıldırım da selamlarını iletti." diye konuştu.

Bölgede ciddi sıkıntılar olduğunu, ateşin düştüğü yeri yaktığını dile getiren Çavuşoğlu, bölgede ve dünyanın her yerinde sorunlar olduğunu anlattı.

Zor şartlar altında yaşayan, evini terketmek zorunda kalan insan sayısının çok olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, 60 milyon insanın çeşitli sebeplerle evini terketmek durumunda kaldığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'ye insan hakları, demokrasi dersi vermeye çalışan zalim rejimlerin kendi çıkarları için destek verdiğini, zulümleri meşru göstermeye çalıştığını dile getirdi.

Türkiye olarak her zaman haklıyı savunduklarını belirten Çavuşoğlu, "Suriye'de ateşkesin tesis edilmesi, barışın sağlanması, siyasi çözümün yine tesis edilmesi için en çok çaba gösteren biz olduk." dedi.

Halep'te 45 bin insan ölüme mahkum edildiği zaman Türkiye'den başka, o insanları kurtarmak için kılını kıpırdatan başka ülke olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Ama Türkiye Rusya ile beraber Halep etrafında ateşkesi sağlayarak 45 bin insanı kurtarmıştır. Ondan sonra ateşkesi Suriye geneline yaydık. Şimdi ise Suriye'de siyasi çözüm için çalışıyoruz, çatışmasız bölgeler oluşturuyoruz. Mücadeleye devam edeceğiz, bir taraftan Astana, bir taraftan Cenevre. Aynı şekilde Irak. Irak'tan DEAŞ terör örgütünün temizlenmesi için çaba sarfediyoruz, destek veriyoruz. Eğit-donat programlarımız sürüyor. Fakat şunun da altını çizmek isterim, Türkiye Cumhuriyeti olarak hem Irak'ın hem Suriye'nin sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Buna halel getirecek her adıma da karşıyız. ve Suriye içinde bir terör devleti kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

"KATAR VATANDAŞLARININ NE SUÇU VAR"

Tüm bu sorunlarla uğraşırken Körfez bölgesinde Katar krizi olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Katar'a karşı Körfez'deki bazı dost ve kardeş ülkeler maalesef bir yaptırım içine girdiler. Biz esasen bu kararları doğru bulmuyoruz. Kardeşler arasında sorun olabilir, ihtilaf olabilir ama kardeşler arasında ihtilafın çözüm yeri diyalogtur, istişaredir. Bir araya gelinir, konuşulur, neyse sorun ortaya konulur. Ondan sonra sorunun çözülmesi için hangi adımlar atılacak beraber karar verilir. Hele hele ramazan ayında, kardeşliğin en çok pekiştirilmesi, dayanışmanın en çok güçlendirilmesi gereken bir ayda, biz bu krizi doğru bulmuyoruz, bu adımları doğru bulmuyoruz. Hele hele yönetimlere değil de insanlara yönelik alınan kararları doğru bulmuyoruz. Şu ramazan ayında gıda, ilaç ambargosunu doğru bulmuyoruz, insani, İslami bulmuyoruz. İnsanların ne suçu var?"

"OYNANAN OYUNLARI DA BİLİYORUZ"

Çavuşoğlu, "Niye oraya, insanlara gidecek gıdayı, ilacı engellemeye çalışıyorsunuz? Onlar bizim kardeşimiz değil mi? İşte tüm bu yanlışlıkları hiçbir art niyet olmadan, hiçbir geri planda başka bir düşüncesi olmayan ülke olarak ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olarak açıkça söylüyoruz. Ama sorunun çözümü için de katkı sağlıyoruz. Sorunun tespiti var, biliyoruz, hangi oyunlar oynanıyor bunu da biliyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada birçok ülkenin liderlerini aradığını ve aramaya devam ettiğini belirterek, bu sorunun çözümüne Türkiye'nin katkı sağlayacağını söyledi.

"Çünkü biz sorumluluğumuzun bilincindeyiz, bugüne kadar nasıl yapıcı rol aynadıysak bundan sonra da yine rol oynayacağız." diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunlarla da baş ettiklerini belirtti.