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Çavuşoğlu: Kimse tehdit etmeye kalkmasın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye’yi tehdit edecek adımlardan herkesin uzak durması lazım" şeklinde konuştu.

AA | 23.01.2018 - 22:14..
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu"Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Paris’te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KİMSE TEHDİT ETMEYE KALKMASIN"

"Türkiye’yi tehdit edecek adımlardan herkesin uzak durması lazım"
Çavuşoğlu, Afrin’deki Zeytin Dalı harekatına ilişkin ise şunları söyledi:
"Afrin operasyonuyla ilgili konulara zaten daha önce telefonda görüşmüştük. Buradaki hassasiyetimizi bir kere daha hatırlattık. Daha önce kendi istihbaratının Türkiye’ye, YPG tarafından herhangi bir roket atılmadığını gündeme getirmişti ve kendisine de son günlerde yine YPG’nin gönderdiği roketlerin bir Suriyeli bir de vatandaşımızın biliyorsunuz şehit oldu bunları hatırlattık. YPG’ye verdiğiniz silahlar bize her tarafta Afrin’de de geliyor. YPG de bunları kullanıyor PKK da bunları kullanıyor. Trump da söz verdi artık bir daha YPG’ye silah vermeyeceğiz diye bu konudaki hassasiyetlerimiz belli Türk halkının hissiyatı belli bizden talepleri de belli dolayısıyla biz bu konuda ortak ciddi adımlar atmamız lazım ki bu endişeler gitsin ve Suriye konusunda birlikte ne yapacaksak beraber yapalım ama Türkiye’yi tehdit edecek adımlardan herkesin uzak durması lazım."

Çavuşoğlu: Kimse tehdit etmeye kalkmasın VİDEO

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