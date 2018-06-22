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Çavuşoğlu: Nerede terörist varsa orada hesabını göreceğiz

Terörle mücadele hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nerede bataklık varsa kurutuyoruz" dedi.

AA | 22.06.2018 - 05:29..
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Türkiye'nin ekonomisini 3 kat büyüttüğünü dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "16 senede Türkiye'yi ayağa kaldırdık" şeklinde konuştu. Terörle mücadelenin tüm hızıyla devam edeceğini de ifade eden Çavuşoğlu, "Hedef neresi olursa olsun, fark etmez." dedi.

Çavuşoğlu: Nerede terörist varsa orada hesabını göreceğiz

"7 DÜVELE KARŞI MÜCADELEMİZİ VERDİK"

İhracatın 4 kat arttığını ve kişi başına milli gelirin 11 bin dolara çıktığını söyleyen Çavuşoğlu şöyle devam etti;

"Tüm zorluklara rağmen, 16 senede Türkiye'yi ayağa kaldırdık. 16 senedir Türkiye'yi büyüttük. Ekonomisini 3 kat büyüttük. İhracatı 4 kat artırdık. Kişi başına düşen milli geliri 11 bin dolar yaptık. Tüm zorluklara, engellemelere, teröre, darbeye rağmen... Ama hepsiyle de birlik, beraberlik içerisinde mücadele ettik. Şimdi yine engeller çıkarmaya çalışıyorlar. Yok ekonomik saldırı yok döviz kurunda dalgalanmalar... Bunların arkasındaki oyunları görüyorsunuz değil mi? Peki bunlar bize işler mi? Karşı karşıya kaldığımız engelleri aştığımız gibi 7 düvele karşı mücadelemizi verdik, veriyoruz hamdolsun."

Çavuşoğlu: Nerede terörist varsa orada hesabını göreceğiz


"ONLAR PLAN YAPARKEN İŞLERİNİ GÖRÜYORUZ"

Teröristlerin içerde ya da dışarda olduğunun fark etmediğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Nerede bataklık varsa kurutuyoruz. Çukurlarda kuruttuk mu? Dağlarda inlerine gömdük mü? Cerablus'ta Afrin'de El-Bab'ta tepelerine bindik mi? Şimdi de Kandil'e yürüyor muyuz? Hedef Kandil. Hedef neresi olursa olsun, Mahmur mu, Sincar mı fark etmez. Nerede terörist varsa gidip orada hesabını göreceğiz. Artık karavana yok. Artık insansız hava araçlarımız tespitini yapıyor, Türkiye'yi yönelik toplantılar yaparken jetlerimiz gidiyor, insansız hava araçlarımız gidiyor ve bum. Toplantıda hain planlar yaparken işini görüyoruz. Artık sonuç alıcı operasyonlar yapıyoruz." şeklinde konuştu.

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