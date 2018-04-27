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Çavuşoğlu Pompeo ile görüşecek

Yemin ederek ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı olan Mike Pompeo, Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini bildirdi.

AA | 27.04.2018 - 04:25..
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Nauert, Brüksel'de yapılacak NATO toplantısına katılacak olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşeceğini duyurdu.

POMPEO ABD'Yİ TEMSİL EDECEK

Pompeo'nun Senatoda onay alıp yemin ederek göreve başladığı gün ilk yurt dışı gezisine çıktığına değinen Nauert, yeni bakanın NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ABD'yi temsil edeceğini belirtti.

Sözcü, Pompeo'nun NATO toplantısı kapsamında başta Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano olmak üzere ikili görüşmeler gerçekleştireceğini duyurdu.

Çavuşoğlu Pompeo ile görüşecek

RUSYA KONUSU ELE ALINACAK

Nauert, bu görüşmelerde Afganistan, Rusya ve NATO'nun önemi gibi konularının ele alınmasının beklendiğini ifade etti.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, ilk yurt dışı ziyaretlerini 26-30 Nisan tarihlerinde Brüksel, Riyad, Kudüs ve Amman'a yapacağı açıklanmıştı.

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