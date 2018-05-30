Çavuşoğlu Pompeo ile Münbiç'i görüşecek

Bu hafta içi ABD'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşecek. Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınacağı bir toplantı yapacak.

MÜNBİÇ VE SURİYE KONUŞULACAK

Çavuşoğlu’nun yapacağı görüşmelerde, Münbiç yol haritası başta olmak üzere Suriye meselesi konu alınacak. Ayrıca ortak gündemde yer alan diğer bölgesel ve uluslararası konuların ele alınmasının öngörüldüğü açıklamada, "Sayın Bakanımızın Washington'da ayrıca, ABD’de yaşayan Türk ve Müslüman toplumunun temsilcileri, Amerikan iş çevreleri, düşünce kuruluşları ve basın mensuplarıyla bir araya gelmesi planlanmaktadır." denildi.