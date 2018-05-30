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Çavuşoğlu Pompeo ile Münbiç'i görüşecek

Mevlüt Çavuşoğlu, 3-4 Haziran tarihleri arasında ABD'ye giderek Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu ziyaret edecek.

İHA | 30.05.2018 - 05:29..
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Bu hafta içi ABD'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşecek. Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınacağı bir toplantı yapacak.

Çavuşoğlu Pompeo ile Münbiç'i görüşecek

MÜNBİÇ VE SURİYE KONUŞULACAK

Çavuşoğlu’nun yapacağı görüşmelerde, Münbiç yol haritası başta olmak üzere Suriye meselesi konu alınacak. Ayrıca ortak gündemde yer alan diğer bölgesel ve uluslararası konuların ele alınmasının öngörüldüğü açıklamada, "Sayın Bakanımızın Washington'da ayrıca, ABD’de yaşayan Türk ve Müslüman toplumunun temsilcileri, Amerikan iş çevreleri, düşünce kuruluşları ve basın mensuplarıyla bir araya gelmesi planlanmaktadır." denildi.

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