Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkiidaşlarını ağırlayacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla 22 Kasım'da Soçi'de düzenlenecek.

Suriye konulu üçlü zirvenin hazırlıkları kapsamında Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile 19 Kasım Pazar günü Antalya'da bir araya geleceği bildirildi.

Türkiye, Rusya ve İran'ın gerçekleştireceği "Suriye" başlıklı üçlü zirve, 22 Kasım Çarşamba günü Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek.