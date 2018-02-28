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Çavuşoğlu: Salih Müslim nereye giderse ensesindeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in Çekya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmasını değerlendirdi.

AA | 28.02.2018 - 08:01..
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Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat ettiği Cezayir'de gazetecilerin terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in Çekya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılması hakkındaki sorularını yanıtladı.

"AVRUPA ÜLKELERİ, TERÖRLE MÜCADELEDE SAMİMİYETSİZ"

"Çekya mahkemelerinin Salih Müslim'i serbest bırakması esasen Avrupa ülkelerini birçoğunun terörle mücadele konusundaki samimiyetsizliğinin bir göstergesidir." diyen Çavuşoğlu, ortada mahkeme kararları bulunduğunu, İnterpol'ün de kırmızı bülten yayınladığını hatırlattı.

"SAVCININ TUTUKLAMA TALEBİNE RAĞMEN BIRAKILDI"

Çavuşoğlu, İnterpol'ün merkezinin, Çekya ofisinin ve Ankara ofisinin bildirimleri zamanlıca yaptığını kaydederek şunları söyledi:

"Mahkeme kararından sonra kırmızı bülten yayınlandı. Mahkeme kararları da ortada. Kızılay Güvenpark'taki terör saldırısı dahil, Türkiye'deki terör saldırılarından sorumlu bir kişi. Bu konuda mahkeme kararı var sorumlu olduğuna dair. Dolayısıyla hukuka uygun bir işlem yapıldı ama mahkeme savcının tutuklama talebine rağmen serbest bıraktı 'Avrupa sınırlarının dışına çıkamaz' kararıyla."

Avrupa içinde isteyenin istediği yere gidebildiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Ama biz süreci takip ediyoruz." diye konuştu.

"NEREYE GİDERSE PEİNDEYİZ"

Bu gözaltıdan sonra da her türlü temasta bulunduklarını ifade eden Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı olarak nota verdiklerini, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının da girişimlerde ve iade talebinde bulunduğunu ancak mahkemenin serbest bırakma kararı verdiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Mahkemenin bu kararı her şeyin bittiği anlamına gelmez. İşin peşini bırakmayacağız. Başka ülkeye giderse de peşini bırakmayacağız. Ortada kırmızı bülten var, mahkeme kararları da var. Sadece Salih Müslüm için geçerli değildir. Bundan sonra teröristlerin hiçbirinin peşini bırakmayacağız. İster FETÖ olsun, ister YPG ister PKK fark etmez, hepsinin peşindeyiz. Salih Müslim'in de her zaman ensesindeyiz. Bundan sonra ona rahat hayat yok. Hukuk çerçevesinde gerekeni yapacağız."

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