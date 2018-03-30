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Çavuşoğlu: Teröristler nereye kaçarsa peşlerinden koşacağız

Zeytin Dalı Harekatı hakkında konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Teröristler nereye giderse peşinden koşacağız" dedi.

DHA | 30.03.2018 - 23:40..
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Türkiye'nin karşısında odaklanmış güçlerin olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Dimdik ayaktayız" dedi.

"2019'U FIRSATA ÇEVİRMEK İSTEYENLER AVUÇLARINI YALARLAR"

Seçim sürecinin yaklaştığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Karşımızda odaklanan ülkeler, odaklar, gruplar, teröristler, terör örgütleri, 2019'u fırsata dönüştürmenin gayreti içinde ama avuçlarını yalarlar. Diriyiz, iriyiz, dimdik ayaktayız. Milletin gönlüne ulaşmak üzere her şeyi yapmaya hazırız" diye konuştu

Çavuşoğlu: Teröristler nereye kaçarsa peşlerinden koşacağız


'TERÖRİSTLER NEREYE GİDERSE PEŞİNDEN KOŞACAĞIZ'

Türkiye'nin gittiği yere hakkaniyet, şefkat ve merhametle gittiğini anlatan Çavuşoğlu, "Hangi taşeron örgütü kullanırlarsa kullansınlar, hangi amaçla hareket ederse etsinler millet, artık gözünü açtı. Bunlara asla pabuç bırakmayacak. Bunlar nereye giderse peşinden koşacağız. Hangi çukurda kendilerini gizlemeye çalışırsa toprağı üzerine gömeceğiz" dedi.

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