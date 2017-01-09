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Çavuşoğlu: Trump yönetimi hatalara devam etmeyecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

Haber Merkezi | 09.01.2017 - 12:46
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ASD

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

TRUMP YÖNETİMİNİN HATALARA DEVAM EDECEĞİNİ İNANMIYORUM

"Trump yönetiminin, eski yönetimin yaptığı hatalara devam edeceğine inanmıyorum. ABD'den Fetullah Gülen'in iade edilmesini ve terör örgütü YPG ile işbirliğine son vermesini bekliyoruz.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLEYECEĞİZ

"Astana'da Cenevre'yi tamamlayıcı bir sonuç çıkmasını umut ediyoruz. Bir yandan sınır güvenliğimizi ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı sağlayan Fırat Kalkanı'na devam ediyoruz. Kahraman askerlerimiz ve muhalif kuvvetler El Bab'ı kuşattı. Kısa sürede El Bab bu teröristlerden temizlenecek. YPG'nin maksadı Suriye'yi bölmektir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekleyeceğiz. Yanıbaşımızdaki bu yangını söndürmeye kararlıyız."

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