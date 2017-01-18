taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
82.779
USD
3,7741
EURO
4,0327
ALTIN
147,25
PETR
55,1300

Çavuşoğlu Trump'ın Danışman adayı Flynn ile görüştü

Başkanlık devir teslim törenine katılmak üzere ABD'de bulunan Çavuşoğlu, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn adayı ile bir araya geldi.

18.01.2017 - 20:27
  1. Haberler
  2. Dünya

23412123

ABD'de cuma günü yapılacak başkanlık devir teslim törenine katılmak üzere Washington'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı emekli Korgeneral Michael Flynn ile görüştü.

ÇALIŞMA KAHVALTISINDA GELİŞMELER ELE ALINDI

Bakan Çavuşoğlu ile Flynn'in, bir araya geldikleri çalışma kahvaltısında gündemdeki gelişmeleri detaylı şekilde ele aldıkları bildirildi.

Kampanya döneminde ulusal güvenlik başdanışmanı olarak Trump'ın yakın ekibinde yer alan Flynn, kısa bir süre önce Trump tarafından Beyaz Saray'daki Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı olarak açıklanmıştı.

Çavuşoğlu Trump'ın Danışman adayı Flynn ile görüştü

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi

Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi

250
Bahçeli anayasaya neden evet dediğini açıkladı

Bahçeli anayasaya neden evet dediğini açıkladı

147
Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den görüşme açıklaması

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den görüşme açıklaması

161
Hulusi Paşa'dan 20 km çıkışı

Hulusi Paşa'dan 20 km çıkışı

53
Ümit Kocasakal'dan Başkanlık sistemi eleştirisi

Ümit Kocasakal'dan Başkanlık sistemi eleştirisi

177
FETÖ üyesinden Fenerbahçe itirafı

FETÖ üyesinden Fenerbahçe itirafı

16
Kılıçdaroğlu ve Bahçeli görüştü

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli görüştü

99
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM