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Çavuşoğlu: Vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz

'Bizim vatandaşlarla bir araya gelmemizi hiç kimse engelleyemez' diyen Çavuşoğlu bu akşam Hamburg'ta Türk vatandaşlarıyla buluşacak.

07.03.2017 - 15:20
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyoğlu Buluşmaları etkinliğinde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

HİÇ KİMSE BİZİ ENGELLEYEMEZ

Bu akşam Hamburg'da Türk vatandaşları ile bir araya geleceklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim vatandaşlarla bir araya gelmemizi hiç kimse engelleyemez, engellemeye de kalkmamalı. Demokrasinin, toplanma özgürlüğünün gereği budur. Avrupa standartları ve değerleri de tam olarak bunu söylüyor."

Çavuşoğlu: Vatandaşlarla bir araya gelmemizi hiç kimse engelleyemez

GEREKLİ KARŞILIĞINI VERİRİZ

Hiçbir ülke ile ilişkilerin kötü olmasını istemediklerini ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Biz Almanya dahil hiçbir ülkeyle ilişkilerimizin kötü olmasını istemeyiz ama bize karşı düşmanca tavırlar içinde olduğu zaman biz de elbette bunun gerekli karşılığını veririz, altında da kalmayız. Bunu da açıkça söylememiz lazım."

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