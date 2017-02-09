Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü

Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gece telefon konuşması yapmıştı.
SURİYE'DEKİ GELİŞMELER KONUŞULDU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ele alındı.
Çavuşoğlu ile Lavrov'un görüşmesinde, El Bab operasyonunda gelinen nokta ve Rakka harekatı konularının ele alındığı yorumları yapıldı. Ayrıca El Bab çevresinde ÖSO ile rejim güçlerinin karşı karşıya gelmesini önleyecek tedbirlerin ele alındığı üzerinde duruldu.