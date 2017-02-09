Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü

Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

1 Fransa'da nükleer santralde patlama Fransa'nın Flamanville kentindeki nükleer santralinde patlama meydana geldi.

2 Yıldız futbolcuların çocukluk fotoğrafları Arda Turan'dan Ozan Turan'a, Volkan Demirel'den Sneijder'e kadar birçok ünlü futbolcunun çocukluk fotoğraflarını sizler için derledik.

3 Diyarbakır'da PKK hedefleri bombalandı TSK, Diyarbakır'ın Lice bölgesinde düzenlediği hava harekatında 8 hedefi yerle bir etti.

4 Kılıçdaroğlu'ndan KHK ile yapılan düzenlemelere tepki CHP Lideri Kılıçdaroğlu "Çıkarılan yeni düzenlemeyle referanduma kadar sadece kendi boruları ötecek" dedi.

5 Yanlışlıkla babasını vuran çocuğun annesi ifade verdi Adana'da hırsız-polis oyunu oynarken pompalıyla babasını vurarak öldürdüğü ileri sürülen 5 yaşındaki çocuğun annesi 'Dipçiği ben tuttu' dedi

6 Cumhurbaşkanı'nın ödül töreni konuşması Cumhurbaşkanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde "Kenan Işık'ı ziyaret edemediğim için kendimi suçlu hissediyorum" dedi.