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Çavuşoğlu ve Pompeo telefonda konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo telefon görüşmesi yaptı. Nauert, ikili arasındaki görüşmenin önemli olduğunu söylerken, bir anlaşma olmadığını dile getirdi.

AA | 07.08.2018 - 23:02..
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Çavuşoğlu ve Pompeo telefonda konuştu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ve ABD Dışişleri Bakanlarının yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Sözcü, iki ülke arasındaki görüşmenin anlaşma için yapılmadığını söyledi.

Çavuşoğlu ve Pompeo telefonda konuştu

"BU SOHBET DURUMA ZARAR VERMEZ"

Sözcü Nauert, İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla ev hapsinde bulunan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Nauert, Çavuşoğlu ile Pompeo arasındaki görüşmeye atıf yaparak, "Telefon görüşmesi yapmış olmak önemli bir işaret. Sohbet etmiş olmaları kesinlikle zarar vermez, biz bu yüzden diyaloğun önemine güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu ve Pompeo telefonda konuştu

"ANLAŞMA YAPILMADI"

Türkiye ile ABD arasında bir anlaşmaya varılıp varılmadığı hakkındaki bir soruya ise Nauert, "Eğer bir anlaşmaya varılmış olsaydı Papaz Brunson ve diğer Amerikalılar burada, evlerinde olurlardı." şeklinde yanıt verdi.

Brunson konusunda "çok gayret gösterdiklerini" belirten Nauert, Türk ve ABD'li heyetler arasında Washington'da yapılması beklenen görüşme hakkında bilgi vermekten kaçındı.

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