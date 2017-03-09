Çavuşoğlu: Wilders Nazi gibi konuşuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pınar Eğitim Kurumlarında katıldığı programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

WİNDERS ADETA BİR NAZİ GİBİ KONUŞUYOR

Daha önce Selahattin Demirtaş dahil herkesin aynı salonda toplantı yaptığını hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

Yani, burada Merkel'e 'Sen Nazisin' veya 'Almanlar Nazi' diye bir tabir kullanmadık biz. Bu uygulamalar o dönemi hatırlatıyor. Şimdi, (Hollanda'da) Wilders'in uygulamaları söylemleri, kimi hatırlatıyor? Nazi dönemini hatırlatıyor. Irkçı, İslam karşıtı… 'Müslümanları yok edelim' diyor. Şimdi bu söylem, bu fiil kabul edilebilir bir söylem değil ki. Dolayısıyla Wilders adeta bir Nazi gibi konuşuyor. Bu Wilders'ı da ben yaratmadım."

WİNDERS GİBİ FAŞİSTLERE PABUÇ BIRAKMAYIZ

Çavuşoğlu, "Hollanda'ya gidecek misiniz?" sorusu üzerine, "Tabi ki gideceğim. Şunu herkes bilsin, bu tür uygulamalar, engellemeler bizi durduramaz. Bizim, vatandaşlarla yaşadıkları yerlerde buluşmamızı kimse engelleyemez. Biz bu tür ırkçı, Wilders gibi faşistlere de pabuç bırakmayız. Vatandaşımız nerede bizi isterse, ne zaman isterse gideriz." ifadesini kullandı.





